Inter-Napoli | tifoso investito | arrestato ultrà che uccise Daniele Belardinelli I legami

Inter-Napoli - arrestato l'ultrà che ha ucciso Belardinelli. Ha legami con la camorra : Luca Sablone La Digos ha svolto un lungo lavoro sui filmati delle telecamere: l'ultrà del Napoli avrebbe investito volontariamente Daniele Si chiama Fabio Manduca, ha 39 anni ed è accusato di omicidio volontario per quanto riguarda il caso Belardinelli, al termine della sfida tra Inter e Napoli lo scorso 26 dicembre. Questa mattina gli agenti della Digos gli hanno messo le manette nella sua casa a Napoli. L'ordinanza di custodia in ...

Scontri Inter-Napoli - arrestato un tifoso del Napoli : “È l’uomo che ha investito Belardinelli” : C’era lui alla guida del Suv che investì Daniele Belardinelli durante gli Scontri prima di Inter-Napoli, vicino a San Siro, lo scorso 26 dicembre. E travolse volontariamente l’ultras nerazzurro. Ne è convinta la procura di Milano che ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale, Guido Salvini, l’arresto di Fabio Manduca, 39 anni, con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo era già coinvolto nell’inchiesta della ...

