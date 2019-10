Influenza in arrivo | per il virus un vaccino da coltura cellulare

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Arriva la nuova stagione dell'e sul mercato italiano debutta unquadrivalente da. Una delle novità principali di cui si è parlato al 52esimo congresso nazionale della Siti, la società italiana di igiene medicina preventiva e sanità pubblica. In un simposio è stato affrontato il tema dell'appropriatezza della vaccinazionele con il professore Michele Conversano, direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di Taranto. "Esiste unappropriato per ogni età o condizione di rischio - ha detto Conversano - in particolare per gli anziani, quello di cui abbiamo discusso oggi. Anziani che hanno un sistema immunitario non efficiente ed efficace come quello dei giovani, e quindi hanno bisogno di vaccini adiuvati che in qualche modo possano migliorare la risposta. Essendo poi la popolazione più ampia, la popolazione over 65 diventa sempre ...

