Indipendenza Catalana | a Barcellona è il giorno dello sciopero generale

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Aè stato di massimo allarme in vista della grande manifestazione degli indipendentisti che inizierà alle 17:00. Il 'Clasico' trae Real Madrid, match in programma il 26 ottobre e tra i più importanti dell'intero Globo, è stato rinviato a data da destinarsi per motivi di ordine pubblico. Oggi chiusa la Sagrada Familia. Potrebbe subire possibili disagi anche l'aeroporto internazionale 'El Prat' di: al momento si contano già 46 voli cancellati e non si esclude che, nelle prossime ore, tale numero possa aumentare. I manifestanti hanno bloccato anche la frontiera con la Francia in entrambi i sensi di marcia. Le proteste, giunte al quinto, sono scoppiate dopo le condanne inflitte nei giorni scorsi a una decina di indipendentisti. Oggi in tutta la Catalogna èdi: il quarto legato alla questionenegli ultimi due ...

bebabeba90 : I media italiani che riassumo la questione catalana con un bel:'la manifestazione dovuta alla voglia di indipendenz… - TheSkill_eu : ???? ?? In #Catalunya continuano mobilitazioni e scontri tra polizia e manifestanti dopo condanna dei leader… - notizieoggi24 : Continuano gli scontri in piazza tra gli indipendentisti e la polizia, con oltre 80 feriti nella giornata di ieri e… -