Immigrato dà di matto | aggredisce minori | polizia e rompe auto di servizio

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Rosa Scognamiglio A Catania, un richiedente asilo di 18 anni ha aggredito duee una guardia giurata poi, ha rotto la portiera dell'di: arrestato per lesioni a vario titolo e resistenza a pubblico ufficialeduee una guardia giurata poi,il vetro della Volante. Per questo motivo un extracomunitario, richiedente asilo, è stato tratto in arresto dalladi Stato. La furia cieca, le percosse e, infine, il danneggiamento di una vettura della. Non ha mancato un colpo Mohamed Jollow, 18 anni, nato in Guinea e senza fissa dimora, attentando alla vita di perfetti sconosciuti. Stando a quanto si apprende dal sito d'informazione online newsicilia.it, i fatti sarebbero occorsi nel pomeriggio di ieri, in via Archimede, nel centro cittadino di Catania. La follia del diciottenne è esplosa improvvissamente, senza alcun ragionevole ...

