Ilary Blasi ad Eurogames | trasparenze su Canale 5 | il look che strega Mediaset

Ilary Blasi : «Eurogames va male? Ce ne faremo una ragione» : Eurogames, il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5Eurogames, il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5Eurogames, il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5Eurogames, il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5Eurogames, il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5A Ilary Blasi gli ascolti non hanno mai rovinato la giornata. «Dati e risultati li lascio agli altri, non ci ho mai badato. Il dato di ascolto certamente ...

Ascolti Euro Games : floppa Ilary Blasi - Un passo dal cielo al 19 - 5% : Euro Games, Ascolti quinta puntata: Ilary Blasi scende sotto il 10% e viene doppiata da Un passo dal cielo È andata in onda ieri sera la quinta puntata di Euro Games con Ilary Blasi e Alvin. Il programma di Canale5 ha totalizzato i seguenti Ascolti: 1.944.000 telespettatori e il 9,8% di share. Insomma, record storico negativo per lo show che si rifà ai mitici Giochi senza frontiere e che è stato battuto ancora una volta dalla fiction di Rai1 ...

Ilary Blasi - il look ad Eurogames divide il pubblico : ecco chi ricorda : Eurogames, quinta puntata, i look di Ilary Blasi divide il pubblico Come ogni giovedì Eurogames è tornato su Canale Cinque. E ovviamente, per l’ennesima volta, il look sfoggiato da Ilary Blasi non è passato inosservato. Per questa quinta puntata della versione rinnovata di Giochi Senza Frontiere, la conduttrice romana ha scelto di indossare una tutina […] L'articolo Ilary Blasi, il look ad Eurogames divide il pubblico: ecco chi ...

Ilary Blasi come mamma sono severa e do anche le punizioni : Sulla copertina del settimanale “Oggi” di questa settimana c’è Ilary Blasi che nonostante i suoi impegni lavorativi è una mamma attenta e molto presente tanto da riuscire a ritagliarsi degli spazi in famiglia.”I figli li ho fatti giovane e sono cresciuta con Cristian e Chanel. Ho imparato a conoscere loro ma anche a gestire me come madre, perché la vita ti viene stravolta dai figli. Al di là dell’età che hanno, è il loro ...

Ilary Blasi sono una mamma severa do le regole e le punizioni : Ilary Blasi appare sulla copertina del settimanale “Oggi” di questa settimana, e in tv in questo periodo la Blasi conduce insieme ad Alvin “Eurogames”, ma nonostante i suoi impegni lavorativi è una mamma attenta e molto presente tanto da riuscire a ritagliarsi degli spazi in famiglia.”I figli li ho fatti giovane e sono cresciuta con Cristian e Chanel. Ho imparato a conoscere loro ma anche a gestire me come madre, perché la vita ti viene ...

Ilary Blasi : «Eurogames l’ho fortemente voluto. Va male? Ce ne faremo una ragione» : Ilary Blasi Eurogames, questa sera in onda su Canale 5 con la quinta puntata, non è stato un esperimento riuscito (qui la nostra recensione) ma Ilary Blasi non si scompone più di tanto e rivendica la scelta di aver voluto rifare lo storico Giochi Senza Frontiere e soprattutto l’intenzione di proporre una trasmissione pensata per tutta la famiglia. Gli ascolti non l’hanno premiata (media attorno al 12% di share), ma non ne fa un ...

Ilary Blasi rivela : Vorrei fare cinema ma non mi chiama nessuno : La carriera come conduttrice di Ilary Blasi è ormai avviata. Ne ha fatta di strada la bionda romana da quando era tra le fila delle Letterine di Passaparola. Attualmente è in onda ogni settimana su Canale 5 con Eurogames, la rivisitazione in chiave moderna di Giochi senza frontiere ma vorrebbe dare una svolta alla sua professione, cimentandosi in nuovi ambiti.\\È lei stessa a dichiararlo dalle pagine del settimanale Oggi, dove racconta che da un ...

Ilary Blasi : "Chanel mi somiglia molto. Sono una mamma severa - do le regole e le punizioni" : Protagonista indiscussa dell'ultima copertina di 'Oggi', in edicola questa settimana, Ilary Blasi, alla guida di 'Eurogames' su Canale 5 con Alvin, è una mamma attenta e molto presente tanto da riuscire a ritagliarsi degli spazi in famiglia tra un impegno lavorativo e l'altro: I figli li ho fatti giovane e Sono cresciuta con Cristian e Chanel. Ho imparato a conoscere loro ma anche a gestire me come madre, perché la vita ti viene stravolta dai ...

Alvin - Euro Games : “Ho superato momenti difficili”. E su Ilary Blasi… : Euro Games, Alvin confessa: “Ho superato momenti difficili grazie alla mia famiglia” Alvin, uno dei conduttori più giovani della televisione italiana, è impegnato in queste settimane con Euro Games su Canale5, lo show del giovedì sera condotto insieme a Ilary Blasi e che si rifà all’indimenticato Giochi senza frontiere. Il conduttore, in un’intervista su Tv Mia, ha parlato della sua carriera, della sua famiglia e di ...

Ilary Blasi svela : “Intrusioni terze” nel matrimonio e la scelta dei look : Ilary Blasi si confessa: le “intrusioni terze” nel matrimonio con Totti, il perché dei look ‘coraggiosi’ e le parole su Fazio (“Mi ripulì l’immagine”) Ilary Blasi in confidenza: la conduttrice Mediaset, attualmente impegnata nello show Euro Games, in tandem con Alvin, ha concesso una lunga e interessante intervista al settimanale Oggi. Tanti i temi affrontati: […] L'articolo Ilary Blasi svela: ...

Ilary Blasi e la confessione mai fatta prima : “Mi vergogno a dirlo” : Da qualche settimana, Ilary Blasi è tornata in tv con una nuova sfida. Eurogames è il programma, fortemente voluto da lei, che conduce insieme ad Alvin e remake del mitico Giochi senza frontiere. Gli ascolti dello show, che va in onda il giovedì sera in prima serata, non sono proprio soddisfacenti in realtà. Ma Ilary, che è stata intervistata recentemente dal settimanale Oggi, non se ne fa un cruccio. “Ho rimesso in piedi un gioco amarcord che ...

Ilary Blasi sugli ascolti di Euro Games : “Ce ne faremo una ragione” : Euro Games, Ilary Blasi confessa: “Va male? Sono altre le tragedie!” Questo Autunno Ilary Blasi è tornata in Tv alla guida del reboot di Giochi senza Frontiere, Euro Games. Con lei c’è anche Alvin a commentare le gare. Per quanto riguarda gli ascolti, dopo un buon inizio al 16% di share, purtroppo Euro Games è crollato di puntata in puntata fino a toccare il 10%. ascolti ovviamente insufficienti per la prima serata di Canale 5. ...

Ilary Blasi : ‘La storia con Francesco Totti sembrava destinata a finire’ : Ilary Blasi a cuore aperto parla della storia d’amore con Francesco Totti, rivelando le inevitabili difficoltà che una coppia come la loro si è trovata ad affrontare nel corso degli anni e, in un’intervista al settimanale Oggi confessa: “La vita privata è stata impegnativa: eravamo giovani e ogni Velina e ogni Letterina si metteva col calciatore. Era un binomio scontato, erano storie che poi magari duravano poco. Anche la ...

Ilary Blasi confessa la più grande frustrazione : "Mi vergogno a dirlo - vorrei farlo e non mi chiama nessuno" : Ha un sogno nel cassetto, ma che non riesce a realizzare, Ilary Blasi. Lo confessa in una lunga intervista a Oggi: "vorrei fare l'attrice, ma non mi chiama nessuno", rivela con un poco di frustrazione la conduttrice Mediaset. "Da un po' - riprende la Blasi - il cinema mi incuriosisce, prima non ci p