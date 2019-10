Il trailer di The Sinner 3 rivela indizi sul nuovo giallo e le bugie di Matt Bomer alias

The Witcher 3 : il nuovo trailer annuncia l'arrivo del gioco su Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa CD Projekt RED è lieto di annunciare l'arrivo di The Witcher 3: Wild Hunter Complete Edition su Nintendo Switch. Con oltre 150 ore di gioco, la Complete Edition include il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati: due enormi espansioni, Hearts of Stone & Blood and Wine, e 16 DLC gratuiti.L'uscita permetterà, per la prima volta, di giocare il titolo sia a casa sia in mobilità. La Complete Edition è ...

Il trailer di The Marvelous Mrs. Maisel 3 su Prime Video porta Midge in tour fra Sterling K. Brown e Liza Weil : Il primo trailer di The Marvelous Mrs. Maisel 3 – in arrivo su Prime Video il 6 dicembre – porta subito alle stelle le aspettative per i nuovi episodi. Nel tripudio di colori e animazione che è tipico della serie, Midge (Rachel Brosnahan) parte finalmente in tour lasciandosi alle spalle il ristretto confine dei locali di New York. I suoi numeri d'apertura per le serate di Shy Baldwin (Leroy McClain) la portano così a Los Angeles, Las Vegas, ...

Il trailer della terza stagione di The Marvelous Mrs Maisel : https://www.youtube.com/watch?v=fgHs0f3rVus Arriverà il prossimo 6 dicembre su Amazon Prime Video la terza stagione di The Marvelous Mrs Maisel, una delle serie comiche più acclamate degli ultimi anni. I nuovi episodi, che torneranno a concentrarsi sulla carriera da stand up comedian Midge Maisel, interpretata da Rachel Brosnahan, sono anticipati in queste ore da un trailer che ci ripiomba nelle atmosfere anni Cinquanta grazie al brano ...

Trine 4 The Nightmare Prince : Recensione - Gameplay trailer e Screenshot : La saga di Trine continua, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Trine 4: The Nightmare Prince, con il quale ci siamo intrattenuti in questi giorni, anticipandovi che sarà disponibile a giorni anche la Trine Ultimate Collection che include tutti i capitoli della saga. Trine 4 Recensione Chi non ha mai giocato un capitolo della serie Trine? Nel caso non lo sappiate, si tratta di un platform 2D con elementi ...

The Walking Dead rinnovato - il ritorno di Lauren Cohan - il trailer del nuovo spinoff – NY Comic Con : Universo The Walking Dead: rinnovata la serie madre in cui tornerà Laruren Cohan. trailer e nuovi dettagli dal nuovo spinoff “teen”, e nuovi dettagli sui film. New York Comic Con Il New York Comic Con è stato terreno di notizie per The Walking Dead e il suo infinito universo che è in fase di definizione su AMC. La prima notizie che arriva dall’importante rassegna newyorkese è che AMC ha rinnovato The Walking Dead, annuncio che ...

Netflix tra il rinnovo di Elite - il trailer di The Kominsky Method e l'esclusione dai canali Disney : Sono giornate impegnative per Netflix che presente in diverse parti del mondo e con tanti prodotti tra film e serie tv nel proprio catalogo, trova sempre un modo per far parlare di sé.In attesa di saperne di più sui sette film che realizzerà insieme a Mediaset in Italia e di vedere l'atteso film di Martin Scorsese The Irishman che sarà alla Festa del Cinema di Roma, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di The ...

The Surge 2 – Nuovo trailer con i consigli per sopravvivere a Jericho City! : Il Nuovo Action-RPG di Deck13 e Focus Home Interactive è disponibile da una settimana su PlayStation 4, Xbox One e PC, e i giocatori hanno già intrapreso la loro avventura nelle profondità di Jericho City. Utilizzando il caratteristico sistema di puntamento agli arti di The Surge 2, i giocatori dovranno fare a pezzi i nemici con esecuzioni brutali e rubargli l’equipaggiamento, riutilizzandolo a loro ...

Scopriamo i cambiamenti di Ellie con il nuovissimo trailer di The Last of Us Parte 2 : Se non vedete l'ora di proseguire le storie di Ellie e Joel con The Last of Us Parte 2, dovete sapere che in vista del lancio del gioco sul canale YouTube di PlayStation possiamo trovare un nuovissimo trailer.Come possiamo vedere, abbiamo davanti un brevissimo filmati della durata di un minuto esatto, nel quale possiamo sentire la voce di Ellie, e vedere come è cambiata fin dal primo capitolo di The Last of Us uscito per PS3.Possiamo dunque ...

Notizie del giorno : il trailer di The War of the Worlds (la miniserie di BBC One) : The War of The Worlds (La Guerra dei Mondi) il trailer della miniserie BBC in arrivo in autunno e prossimamente su laF. Notizie del giorno. BBC ha rilasciato il primo trailer di The War of the Worlds, una serie tratta dal classico La Guerra dei Mondi di H.G. Wells. Un’argomento abbastanza in voga in questo periodo visto che c’è un’altra serie prodotta dai canali internazionali FOX, con lo stesso titolo e tratta dallo stesso ...

The Surge 2 : Recensione - Gameplay trailer e Screenshot : Sono trascorsi 2 anni da The Surge, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di The Surge 2, il nuovo tentativo del team Deck13 di rilanciare il titolo dopo una tiepida accoglienza del predecessore. The Surge 2 Recensione The Surge 2 esce in un periodo di grandi titoli come Code Vein, Gears 5, FIFA 20, PES 2020 e molti altri, un mese in cui deve fronteggiare dei titoli Tripla A di tutto rispetto, ha tutto il necessario per farsi ...

The War of The Worlds - il trailer della miniserie sulla Guerra dei mondi : https://www.youtube.com/watch?v=r-yas0yPbLU Pubblicato a puntate nel corso del 1897, La Guerra dei mondi di HG Wells è uno dei romanzi precursori della fantascienza che più ha segnato l’immaginario collettivo. Tanto che a partire dal celebre adattamento radiofonico di Orson Welles del 1938, sono tante le versioni di questo racconto comparse al cinema o in televisione. La più recente è la miniserie The War of Worlds, prodotta dalla Bbc e ...

Il Traditore “The Traitor” il trailer americano - dall’Oscar agli USA il 27 novembre : Il Traditore, in America dal 27 novembre Dalla notizia fresca della candidatura agli Oscar 2020 all’uscita in USA il prossimo 27 novembre. Il Traditore continua la sua strada gloriosa che lo porterà proprio a Los Angeles il prossimo febbraio 2020. Il film di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino ...