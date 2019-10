Il Segreto | spoiler Spagna | Isabel impedisce a Francisca di incontrare Raimundo

Il Segreto - spoiler : Isaac accetta il denaro di Antolina e chiede un prestito a Prudencio : La soap opera Il Segreto ambientata a Puente Viejo continua ad essere molto seguita. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia molto probabilmente a fine novembre 2019, annunciano che Antolina Ramos ritornerà in paese proprio quando Elsa Laguna si troverà in un momento complicato. All’amata di Isaac Guerrero verrà diagnosticata una patologia al cuore davvero grave, al punto da avere pochi giorni di vita. L’unica possibilità ...

Il Segreto spoiler spagnoli : Raimundo ritorna - Marcela apprende del tradimento di Matias : Nuovo spazio dedicato alla soap opera iberica Il Segreto che non manca mai di proporre inattese novità. Gli spoiler degli episodi che andranno in onda su Antena 3 dal 21 al 25 ottobre rivelano che ci sarà il tanto atteso ritorno di Raimundo Ulloa. Questi continuerà ad essere alla disperata ricerca della moglie Francisca Montenegro, la quale a sua volta non saprà nulla del rientro del marito. Marcela Del Molino, tramite una serie di pettegolezzi ...

L'Isola di Pietro terza stagione - spoiler 1^ e 2^ puntata : Diego nasconde un Segreto : Venerdì 18 ottobre andrà in onda su canale 5 la prima puntata de L'Isola di Pietro 3. I protagonisti della fiction, fin dal primo episodio, dovranno affrontare eventi dolorosi come ad esempio la morte di Alessandro. Elena si ritroverà sola, incinta e con problemi lavorativi( visto che non riuscirà ad andare d'accordo con il nuovo vicequestore). Pietro cercherà di stare vicino a sua figlia e a sua nipote, per la quale potrebbe esserci ...

Il Segreto - spoiler al 26 ottobre : Gracia e Mesia ritornano in paese - la Laguna arrestata : Tornano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardanti ciò che accadrà nella settimana che va dal 20 al 26 ottobre. Nel corso dei prossimi episodi, i fan della soap iberica, assisteranno al ritorno di due personaggi molto amati. Gracia infatti, dopo la sua lunga assenza, farà ritorno in paese con la piccola Belen, mentre Maria Castaneda si ritroverà faccia a faccia con Fernando Mesia proprio nella piazza di Puente Viejo. L'uomo non ritornerà ...

Il Segreto - spoiler 19 e 20 ottobre : i paesani contrari alla storia di Elsa e Isaac : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera gemella di Una Vita in onda tutti i giorni sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle nuove puntate trasmesse sabato 19 e domenica 20 ottobre su Canale 5, raccontano che Prudencio Ortega dimostrerà di essersi preso una cotta per Lola, mentre il popolo di Puente Viejo criticherà la scelta di Isaac Guerrero e Elsa Laguna di andare a convivere. Il Segreto, puntata 19 ottobre: Lola ...

Il Segreto spoiler : Maria apprende che Francisca ha impedito ad Irene e Adela di visitarla : La serie televisiva di origini spagnole Il Segreto è sempre molto movimentata. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, dicono che la guerra tra Francisca Montenegro e Severo Santacruz avrà degli spiacevoli risvolti. Fernando Mesia, oltre a rimanere vedovo poiché sua moglie Maria Elena Casado de Brey morirà il giorno delle loro nozze, sarà affranto per Maria Castaneda. La sorella di ...

Il Segreto spoiler al 26 ottobre : Severo riceve l'aiuto economico di Prudencio : Il 20 ottobre comincerà una nuova settimana con la soap opera spagnola 'Il Segreto' che, dal 2013, entra nelle case degli italiani. Le anticipazioni delle puntate che arrivano fino a venerdì 26 ottobre si soffermano sul comportamento di Francisca. Quest'ultima deciderà di prendere parte alle riunioni che vedono la sola presenza delle donne e tale scelta lascerà di stucco alcune persone, come Adela e Irene. Quest'ultime rimarranno sorprese dai ...

Il Segreto spoiler : Francisca ordina a Mauricio di porre fine alla vita di Severo : Le avventure dello sceneggiato spagnolo Il Segreto non finiscono mai di sorprendere. Nei prossimi appuntamenti italiani, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) vorrà vendicarsi di Severo Santacruz (Chico Garcia) a tutti i costi. La moglie di Raimundo Ulloa, convinta che a far esplodere una bomba nella sua villa il giorno del matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena sia stato il padre del piccolo Carmelito, commissionerà l’omicidio dell’uomo. Nel ...

Il Segreto - spoiler al 25 ottobre : il Mesia torna con Maria Elena - la Laguna in carcere : Gli spoiler de Il Segreto sulle puntate trasmesse da domenica 20 a venerdì 25 ottobre dalle ore 16.10 su Canale 5, rivelano che Fernando Mesia tornerà a Puente Viejo accompagnato dalla nuova fidanzata Maria Elena Casado De Brey. Elsa Laguna, invece, passerà dei brutti momenti in carcere a causa di Antolina Ramos, disposta a tutto pur di vendicarsi di lei. Il Segreto: puntate 21-25 ottobre Fine ottobre sarà un periodo particolarmente ricco di ...

Il Segreto - spoiler fino al 26 ottobre : la Ramos fa arrestare Elsa - Fernando ritorna : Sono sempre ricche di sorprese le trame della soap opera spagnola Il Segreto. Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia la prossima settimana, Elsa Laguna, dopo aver intrapreso una vera e propria tresca clandestina con Isaac Guerrero, farà nuovamente i conti con la rivale Antolina. Quest’ultima, a seguito del decesso di Juanote, si renderà protagonista dell’ennesima malefatta, denunciando la sua nemica per essere andata a vivere con suo ...

Il Segreto - spoiler : Antolina offre del denaro ad Elsa per consentirle di farsi operare : È in arrivo un colpo di scena del tutto inaspettato, nei nuovi appuntamenti italiani della telenovela Il Segreto. La diabolica Antolina Ramos (Maria Lima) dopo essersi data alla fuga per via di un vile ricatto del marito Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ritornerà a Puente Viejo in una versione diversa. L’ex ancella oltre a far credere a tutti gli abitanti di provare compassione per il pessimo stato di salute di Elsa Laguna (Alejandra Meco), ...

Il Segreto - spoiler 28 ottobre al 3 novembre : Antolina accuserà suo marito di adulterio : Nelle puntate della soap opera spagnola 'Il Segreto' che andranno in onda su Canale 5 dal 28 ottobre al 3 novembre ci saranno numerose sorprese e importanti novità. In particolare, dopo quanto accaduto nei precedenti episodi, Fernando Mesia ritornerà a Puente Viejo. Nel frattempo, Isaac Guerrero dopo aver scoperto la verità sulla moglie Antolina Ramos, cioè che durante la loro relazione lei lo aveva tradito con Juanote (del quale era rimasta ...

Il Segreto - spoiler 15 e 16 ottobre : Juanote smaschera la Ramos - Francisca salva Adela : Sorprendenti colpi di scena accadranno ad Il Segreto questo inizio settimana. Gli spoiler delle puntate in onda martedì 15 e mercoledì 16 ottobre alle ore 16:10, come sempre su Canale 5, rivelano che Francisca Montenegro interverrà nella piazza di Puente Viejo in difesa di Adela. Invece Juanote,arriverà a Puente Viejo insieme a Isaac Guerrero per raccontare a tutti la vera natura di Antolina Ramos. Il Segreto, puntata 15 ottobre: Francisca in ...

Il Segreto - spoiler 13 e 14 ottobre : Maria riceve una lettera d'addio da Roberto : Sorprendenti colpi di scena accadranno nei prossimi giorni ad Il Segreto. Nelle puntate trasmesse domenica 13 e lunedì 14 ottobre dalle ore 16:10 su Canale 5, Isaac Guerrero lascerà momentaneamente Puente Viejo, mentre Maria Castaneda riceverà notizie da Roberto Sanchez, ovviamente ingannevoli, visto che l'uomo è stato ucciso da Francisca. Infine Prudencio Ortega accetterà di prestare i soldi a Severo su ordine di Francisca Montenegro. Il ...