Il Regno | La Storia di Elsa Morante | Dante e Leonardo | al MIA la fiction Rai del futuro

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Sono tutti progetti ancora in fase di sviluppo, ma che sembrano avere chiara la loro direzione: far evolvere Raiverso la produzione di storie sempre più di qualità ed appetibili ad un mercato internazionale. Una direzione, in realtà, già intrapresa negli ultimi anni con titoli che hanno iniziato ad interessare il mercato estero (tra tutti, citiamo I Medici, L'Amica Geniale, Il Cacciatore e Rocco Schiavone) ma che nei prossimi anni dovrà essere centrale in tutte le serie che saranno presentate al pubblico della Rai.Stiamo parlando delle nuove serie presentate dal direttore di RaiEleonora Andreatta in occasione dell'apertura, a Roma, del MIA, il Mercato Internazionale dell'Audiovisivo, un luogo di incontro per discutere deltelevisivo ed anticipare cosa vedremo in tv.Il, Ladi: al MIA laRai ...

