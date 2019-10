Il nuovo singolo di Selena Gomez è Lose You To Love Me | l’annuncio a sorpresa

Il nuovo singolo di Selena Gomez è Lose You To Love - l’annuncio a sorpresa : Selena Gomez annuncia il nuovo singolo: si tratta di Lose You To Love Me. La nuova canzone inedita sarà disponibile dal 23 ottobre, in radio e in digitale. Ad annunciarlo ai fan è stata la stessa Selena Gomez attraverso un atteso posto sui social giunto nelle scorse ore. Era già nell'aria che la cantante avrebbe potuto annunciare qualche novità a breve e Selena Gomez non ha deluso le aspettative. Oggi ha annunciato i suoi progetti futuri: ...

Testo e video di Acepto Milagros - Tiziano Ferro con Ana Guerra nel nuovo singolo in spagnolo : Tiziano Ferro rilascia la versione spagnola di Accetto Miracoli. Il singolo Acepto Milagros è disponibile da oggi in radio in Spagna e in digital download in tutto il mondo. Il video ufficiale è già stato rilasciato ed è diretto da Tommaso Cardile e Sebastiano Tomada. Il bianco e nero si conferma anche nella versione spagnola. Se quella italiana, diretta da Gaetano Morbioli, vedeva Tiziano Ferro muoversi in solitudine qui c'è Ana Guerra, ...

Harleys In Hawaii è il nuovo singolo di Katy Perry - un pop latino prodotto da Charlie Puth (video - testo e traduzione) : Il nuovo singolo di Katy Perry, dopo l'hype sollevato sui social e il racconto della sua esperienza durante le riprese del video ufficiale. In un'intervista a Official Charts, infatti, la popstar aveva riferito: "Sedersi su una moto alle Hawaii con il vento che soffia sul tuo viso è bellissimo". Harleys in Hawaii, infatti, mostra Katy Perry a bordo di una Harley Davidson. Il singolo è il terzo inedito del 2019 dopo Small Talk e Never Really ...

Buona Vita Arrivederci è il nuovo singolo di Romina Falconi - con nuove date del tour e il centro d’ascolto : Il nuovo singolo di Romina Falconi è Buona Vita Arrivederci, il brano che chiude la tracklist dell'ultimo disco Biondologia. La cantautrice romana va dritta al punto: nel nuovo singolo troviamo nient'altro che un modo gentile per mandare a farsi benedire chiunque abbia ferito i nostri sentimenti. Della sofferenza, della rabbia e del dolore, del resto, si parla in tutte le canzoni dell'album, un trattato psicopop nel quale Romina sceglie la ...

Harry Styles ha ringraziato i fan dopo l’uscita del nuovo singolo “Lights Up” : <3 The post Harry Styles ha ringraziato i fan dopo l’uscita del nuovo singolo “Lights Up” appeared first on News Mtv Italia.

Giusy Ferreri : in arrivo il nuovo singolo “Momenti perfetti” : Il 18 ottobre The post Giusy Ferreri: in arrivo il nuovo singolo “Momenti perfetti” appeared first on News Mtv Italia.

James Morrison e Francesca Michielin insieme nel nuovo singolo “Glorious” : In uscita il 18 ottobre The post James Morrison e Francesca Michielin insieme nel nuovo singolo “Glorious” appeared first on News Mtv Italia.

Marco Mengoni : fuori ora il videoclip del nuovo singolo “Duemila volte” : <3 The post Marco Mengoni: fuori ora il videoclip del nuovo singolo “Duemila volte” appeared first on News Mtv Italia.

Il mondo in uno specchio nel video di Duemila Volte di Marco Mengoni - nuovo singolo da Atlantico On Tour : Il video di Duemila Volte di Marco Mengoni si sviluppa attraverso un racconto speculare, nel quale viene tracciata un'immagine di sé secondo la percezione che gli altri hanno di noi. Si completa così il percorso di Duemila Volte, brano scritto da Davide Simonetta, Alessandro Raina e Mahmood, che da qualche giorno attendeva l'uscita del video ufficiale per completare il progetto di lancio di Atlantico On Tour, in uscita il 25 ottobre. Si ...

I percorsi dell’anima del nuovo singolo di Franco Battiato - Torneremo Ancora in radio dal 14 ottobre : Il nuovo singolo di Franco Battiato arriva a sorpresa il 14 ottobre. L'annuncio dell'arrivo in radio è stato affidato a Fabio Fazio durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa su Rai2. Il singolo porta la firma di Franco Battiato e quella di Juri Camisasca, con il tema centrale dedicato alla trasmisgrazione delle anime verso la purificazione. Inizialmente, il brano avrebbe dovuto intitolarsi i migranti di Ganden, con il racconto del ...

Dua Lipa sta per tornare : il nuovo singolo dovrebbe uscire a novembre : Wow The post Dua Lipa sta per tornare: il nuovo singolo dovrebbe uscire a novembre appeared first on News Mtv Italia.

Come Mai di Fabri Fibra feat. Franco126 è il nuovo singolo da Il Tempo Vola 2002-2020 : Come Mai di Fabri Fibra feat. Franco126 è il nuovo singolo da Il Tempo Vola 2002-2020, raccolta di prossima uscita con la quale si intende festeggiare gli ultimi 18 anni di grandi successi in musica. Il brano in radio dall'11 ottobre conta sulla produzione di Dardust, mentre il testo è firmato dallo stesso Fabri Fibra, Calcutta, e da Franco126 che la interpreta insieme a Fabrizio Tarducci. Nella raccolta che sarà rilasciata il 25 ottobre ...

Lights Up di Harry Styles - i significati del nuovo singolo a sorpresa nel Coming Out Day : Lights Up di Harry Styles è il nuovo singolo che arriva nel Coming Out Day. L'orientamento sessuale di Harry Styles è sempre stata oggetto di discussione tanto che sui social c'è chi vede nel nuovo singolo un esplicito riferimento alla sua bisessualità, non solo per le scene del video ufficiale ma anche per la data del rilascio, non a caso nel giorno dedicato al Coming out. Il nuovo pezzo esce a sorpresa dopo l'annuncio sui social. Anticipa ...

Audio e testo di La Differenza di Gianna Nannini - nuovo singolo prima del concerto allo stadio Franchi : La Differenza di Gianna Nannini è il nuovo singolo dal prossimo album di inediti che la rocker senese rilascerà il 15 novembre. Il brano era stato annunciato come apripista già qualche settimana fa, ma solo nella giornata dell'11 ottobre è cominciata la rotazione radiofonica. Già nota la tracklist del nuovo album nel quale compare anche una collaborazione con Coez. La musica di La Differenza sarà anche portata in tour, nel concerto che ...