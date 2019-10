Il Napoli femminile senza casa Giocherà le gare interne a 35 km dalla città

Il Napoli femminile comincia con una vittoria a Cesena per 2-1 : Inizia bene la stagione del Napoli femminile in Serie B. vittoria fuori casa per 2-1 contro il Cesena, sul campo del Castelvecchio, al termine di una partita combattuta e sudata, vinta grazie alle reti di due delle calciatrici più talentuose del gruppo. Il primo gol è stato segnato al 30esimo dall’estone Tammik capocannoniere della squadra lo scorso anno in serie C e alla prima rete in serie B. Dopo soli due minuti, però, è arrivato il pareggio ...