Il leader di Casapound | Chi domani fa il saluto romano è una scimmia mitomane

(Di venerdì 18 ottobre 2019) "È sicuro: se qualche mentecattofarà ilin piazza non sarà certo un militante di. Per noi è un gesto sacro da rivolgere solo ai caduti. Chi lo fa in piazza ad una manifestazione di centrodestra eè unaal servizio dei media". Lo scrive con un tweet il vicepresidente di, Simone Di Stefano, cheparteciperà alla manifestazione del centrodestra contro il Governo a Roma. La presenza in piazza dei "fascisti del terzo millennio" ha suscitato malumori in alcuni esponenti di Forza Italia, Mara Carfagna su tutti. "Se qualcuno vuole venire lì a fare ilcon il braccio destro... Sarà cacciato a pedate in primis dai militanti della Lega", ha avvertito Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, parlando ad Agorà su Rai Tre.

