Il giardino dei ciliegi di De Giovanni

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) È il momento dei napoletani. Lo è già da un po’, sugli schermi, sui teleschermi e nei palcoscenici. Con Napoli e la napoletanità che si offre nelle sue molte sfaccettature. Uno per tutti, Mario Martone che si confronta con Eduardo De Filippo realizzando prima uno spettacolo teatrale, poi un film da un grande classico sempre stringentemente attuale come “Il sindaco di Rione Sanità”.Nella bella scia di artisti e narratori più o meno imparentati con il grande Eduardo, uno spazio degno di attenzione va dedicato a Maurizio Dee alla sua ultima commedia. Già campione di romanzi di grande tiratura, spesso prestati alla tv come “Il commissario Ricciardi” o “I bastardi di Pizzofalcone”, Defirma ora “Il silenzio grande” (fino al 27 ottobre al Teatro Quirino di Roma e poi ...

