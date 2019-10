Il Gentlemen' s Club dei 20 anni di GQ Italia

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Sessanta ospiti, selezionati tra gli uomini copertina di GQcome l’attore Arturo Muselli e il cantante Ghali, i contributor del magazine, come il vincitore del premio Strega 2019 Antonio Scurati, il creativo di moda Alessandro Sartori, il Leone d’oro per la danza Alessandro Sciarroni. E poi personaggi del mondo dell’arte, come Beatrice Trussardi e Massimo De Carlo, sportivi come Giorgio Rocca, banchieri come Massimo Doris e Marco Palacino, imprenditori e finanzieri come Matteo Marzotto, Guido Maria Brera, Moreno Zani, Arturo Artom, Peter Gladel, Riccardo Pozzoli, Stefano Colombo, esperti di designer come Charley Vezza e Carlo Borromeo, il viceministro degli Interni Matteo Mauri, il presidente di Camera della Moda Carlo Capasa. Molte firme del giornalismo, da Paolo Condò l Roberto Pisoni, direttore di Sky Arte, da Alessandra Turra di WWD a Caterina Ruggeri di TGCom24. E ancora gli ...