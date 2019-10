Il finale de La Guerra dei Mondi venerdì 18 ottobre su laF | nel terzo ed ultimo episodio

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Con ildella serie - e il secondo appuntamento su laF -182019 si conclude la miniserie inglese Ladei, adattamento dell'omonimo capolavoro letterario e pietra miliare del genere fantascientifico di Herbert George Wells. La serie con protagonisti Rafe Spall di Black Mirror, l' attrice di Poldark Eleanor Tomlinson e Robert Carlyle di Trainspotting ha avuto una lunga gestazione e ha debuttato quest'autunno sia su BBC che su altri canali nel mondo: in Italia è stata trasmessa da laF in due serate e si conclude con l'in onda il 18alle ore 21.10, in prima tv assoluta e in esclusiva sul canale 135 di Sky, con la sfidaper i protagonisti in cerca di un modo per salvare la Terra dall'estinzione. Lo scrittore Peter Harness ha descritto il suo adattamento del classico di ...

MarcoBellinazzo : Non mi piace il moralismo. Però penso che se si invoca giustamente il boicottaggio della finale Champions a Istanbu… - OptiMagazine : Il finale de #LaGuerradeiMondi venerdì 18 ottobre su #laF, nel terzo ed ultimo episodio la sfida per salvare la Ter… - clodiapip : RT @MarioBocchio: Per l’#Uefa la guerra della #Turchia ai #curdi, i bombardamenti, le vittime civili, le migliaia di profughi non sono abba… -