Il figlio di Renato Zero accusato di maltrattamenti in famiglia | rischia 1 anno e 4 mesi

Grossi guai per il figlio adottivo di Renato Zero : rischia il carcere. Cosa è successo : Un anno e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia: è la richiesta della Procura di Roma per il 46enne Roberto Anselmi Fiacchini. Chi è? Il figlio adottivo di Renato Zero. Secondo quanto stabilito dal pubblico ministero Mauro Masnaghetti, Roberto Anselmi Fiacchini avrebbe maltrattato la ex consorte per un periodo piuttosto lungo. La donna, Emanuela Vernaglia, 43 anni, sarebbe stata maltrattata dal figlio adottivo di Renato Zero, ...

Maltrattamenti all’ex moglie : chiesti 1 anno e 4 mesi per l figlio adottivo di Renato Zero : Roberto Anselmi Fiacchini, 46enne il figlio adottivo di Renato Zero, è accusato di Maltrattamenti in famiglia dalla Procura dopo le denunce della ex consorte. Per i pm gli contestano di aver sottoposto la donna a continue vessazioni psicologiche tanto da aver trasformato la vita di coppia in un incubo.Continua a leggere