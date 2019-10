Il fascino decadente delle metropolitane dell’ex Unione Sovietica

Fonte : wired

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Dopo aver viaggiato in 15 città di 7 paesi e aver scattato oltre 15mila foto, Christopher Herwig ha realizzato un libro che mette in mostra le più belle architetturestazioni sotterranee della metropolitana nei paesi dell’ex, offrendo uno sguardo su luoghi la cui bellezza è spesso dimenticata, o annacquata nella frenesia della quotidianità urbana. Soviet Metro Station, come da titolo della raccolta, è nata durante una visita tra Mosca e Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. Spesso queste stazioni della metropolitana erano utilizzate come rifugi antiaerei nucleari e per tale ragione per molto tempo non è stato possibile fotografarle. L’abolizionerestrizioni in molte città ha permesso a Herwig di portare a termine un lavoro esaustivo e complesso. Nella nostra gallery potete avere un assaggio della sua raccolta, acquistabile online. Il ...

bigdarktiger : Blasphemous, il fascino oscuro del mondo decadente - Recensione - Heymondo_it : Sarà per i suoi colori??il ritmo di vita vivace??i suoi caratteristici quartieri e il suo fascino un po' decadente...… - whitenoisedept_ : [Rock stars were still capable of magic. The video seems to know how ephemeral it is.] Un articolo delizioso sul de… -