Il coraggio democratico di guardare al futuro e non al presente elettorale

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) C’è stato un momento in Italia, non troppo lontano, in cui ci si confrontava e si lavorava su modelli di accoglienza e integrazione dei migranti. Esistevano tavoli istituzionali trasversali che coinvolgevano istituzioni pubbliche e privato sociale nel tentativo di ragionare su un fenomeno complesso come quello migratorio.Non è mai stato facile: si aveva a che fare con tensioni sociali in periferie incandescenti, luoghi dimenticati divenuti ghetti di varia umanità, città con un numero mai accettabile di persone costrette a dormire, e talvolta morire, all’addiaccio in mancanza di risposte adeguate da parte delle istituzioni. C’erano spazi fisici e temporali, spesso ritagliati in luoghi spogli e in tempi ricavati tra i molti impegni, in cui si discuteva di politiche sociali che garantissero dignitàe diritti alle persone più ...

