I preferiti del mese di ottobre | prodotti testati per voi | da non perdervi!

Sneakers bianche sotto i 100 euro - i modelli preferiti da Brooklyn Beckham : Le Sneakers bianche sono le scarpe più cool di sempre. Brooklyn Beckham è uno di noi. Non certo perché i nostri genitori siano tutti David e Victoria Beckham, né perché ci sia possibile vivere a metà strada tra Los Angeles, Miami e Londra o allenarci per diventare dei super Beckham che vanno in palestra tutti i giorni della settimana. Il figlio di David Beckham è come noi quando indossa le sue Sneakers ...

I preferiti del mese testati per voi : un settembre pieno di prodotti must-have - tutti da scoprire : Come ogni mese eccoci con nuovi prodotti testati per voi, che mi sento di consigliarvi dopo averli provati su me stessa. Tanto makeup in questo settembre, probabilmente perché le temperature si abbassano leggermente e torna la voglia di colorare un po’ il viso per combattere la fine delle vacanze ed il rientro, a scuola, al lavoro o ai nostri doveri. Quasi una full face completa, tra fondotinta, rossetti, una palette occhi, un mascara ed un ...