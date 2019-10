I Piccoli Azionisti del Milan lanciano il nuovo sito

Piccoli Azionisti Milan : «Preoccupati per il bilancio» : «Non ci aspettavamo questa situazione di bilancio. A metà giugno, per bocca dello stesso Scaroni, si parlava di un passivo di 90 milioni. E’ ovvio che siamo preoccupati». Con queste parole Giuseppe La Scala, vicepresidente dei Piccoli Azionisti del Milan , ha commentato all’Adnkronos la situazione finanziaria del club rossonero. Il Milan ha chiuso l’esercizio al […] L'articolo Piccoli Azionisti Milan : «Preoccupati per il bilancio» è ...

Carige - l’assalto dei Piccoli Azionisti all’assemblea che salverà o liquiderà per la banca : C’è chi è venuto per cercare di capire, chi perché ha capito e non vuole mollare e chi vuole semplicemente esprimere tutta la sua rabbia per il tradimento di Carige. Ci sono i curiosi, gli attoniti, gli spaventati, gli arrabbiati. Clienti, azionisti e dipendenti. E’ una variegata folla quella che fin dal mattino ha preso d’assalto il Tower Airport Hotel di Genova nel giorno dell’assemblea che dovrà decidere se spegnere la ...