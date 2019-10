I 7 film horror di Halloween 2019

Halloween si avvicina : dove sono finiti i film horror comici al giorno d’oggi? : Siamo arrivati, anche quest’anno, al periodo di Halloween e tra zucche e lanterne che addobbano le nostre città sicuramente già pensiamo a cosa fare la sera del 31 Ottobre. Probabile che una persona del tuo gruppo di amici penserà di andare al cinema a vedere un bel film horror, oppure di rimanere a casa con un dvd e qualche schifezza da mangiare. Immaginate che in quel preciso momento una persona vi chiami al telefono chiedendovi quale ...

Pm : in vicenda Cucchi depistaggi hanno toccato picchi da film horror : Roma – “Nella vicenda Cucchi i depistaggi hanno toccato picchi da film dell’orrore. La responsabilità è stata scientificamente indirizzata verso tre agenti della Polizia penitenziaria. Ma il depistaggio ha riguardato anche un ministro della Repubblica (Alfano, ndr.) che è andato in Senato e ha dichiarato il falso davanti a tutto il Paese”. Lo ha detto il pubblico ministero Giovanni Musarò in Corte d’Assise, nell’aula bunker di Rebibbia, dove il ...

La requisitoria della procura al processo Cucchi : "Depistaggi da film horror" : “Nella vicenda Cucchi i depistaggi hanno toccato picchi da film dell’orrore. La responsabilità è stata scientificamente indirizzata verso tre agenti della polizia penitenziaria. Ma il depistaggio ha riguardato anche un ministro della Repubblica che è andato in Senato e ha dichiarato il falso davanti a tutto il Paese”. Lo ha detto il pm Giovanni Musarò, durante la sua requisitoria nell’aula ...

Sorrento - fenomeno Samara : c'è anche un gelato dedicato all'icona horror nata dal film : Non conosce limiti il fenomeno del Samara challenge in tutta Italia, lo scherzo per nulla piacevole che consiste nel vestirsi della celebre bambina di "The ring" e andare in giro di notte per le città a spaventare le persone. Ormai quasi tutte le località hanno la loro finta "Samara". Se da un lato si moltiplicano a più non posso le "apparizioni" dei travestiti come la celebre icona horror, qualcuno ha pensato bene di sdrammatizzare la ...

“È normale che un ragazzo fidanzato guardi film porno?” - Giulia Cavaglià : “Meglio che gli horror” : “È normale che un ragazzo fidanzato guardi film porno? Sto malissimo”: chiede un’utente all’ex tronista Giulia Cavaglià, beniamina uscita dall’ultima edizione di Uomini e Donne cui affida la responsabilità di dipanare la matassa costituita dal futuro della sua relazione. Risponde l’ex volto del dating show condotto da Maria De Filippi: “Che avete contro i porno? Sempre meglio che un film horror”.\\No, non siamo in un post di quelli diventati ...

Produttore vuol premiare chi riesce a vedere un suo film horror fino alla fine con 7.500 euro : Un film horror spaventoso quello prodotto da un ricco impresario indiano. Il ricchissimo Produttore, pur di far pubblicità al film, ha voluto fare una proposta singolare. Ha istituito un premio per il primo spettatore che riesce a vedere il film fino alla fine, fino ai titoli di coda. Il film parla di una famiglia traumatizzata dalla presenza in casa di uno spirito malefico. Il Produttore, durante la presentazione del film, ...