Hockey prato | amichevoli per la Nazionale italiana con l’Argentina | Leonas al momento

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Si avvicina sempre più ilpiù importante dell’anno per lafemminile disu. Le azzurre infatti ad inizio novembre saranno impegnate in terra tedesca con la squadra di casa per gli spareggi olimpici verso Tokyo 2020. Il ct Roberto Carta sta testando la propria rosa al CPO Giulio Onesti di Roma, trecon l’Argentina, n.3 del ranking mondiale. Nelle prime due partite non c’è stata storia, con leche hanno dominato in lungo e in largo. Ieri è stato un netto 4-0 per le sudamericane, con le azzurre che in ogni caso non hanno sfigurato, giocando un match all’attacco, senza concretizzare le opportunità avute. Oggi ancor più pesante il passivo: 5-1 argentino con la retetimbrata da Giuliana Ruggieri. Ultimo appuntamento domenica mattina. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

