Guardians – Il risveglio dei Guardiani | trama | cast e curiosità del film di supereroi

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Non solo Marvel Cinematic Universe: il cinema deinon si ferma solo a Capitan America, l’Uomo-Ragno o Iron Man né ai soli Stati Uniti perché anche in Russia hanno girato dei cinecomic. Attualmente il più famoso è proprio– Ildei, pellicola del 2017 che flirta con le produzioni USA che ben conosciamo e con la fantascienza e va in onda su Italia Uno venerdì 18 ottobre, dalle 21.25 in poi., laDurante la Guerra Fredda, un gruppo di scienziati sovietici ha condotto esperimenti di vario genere in nome del progetto “Patriot”, tra cui particolari e spietati studi sull’alterazione del DNA su soggetti umani. Isono il risultato di queste ricerche, uomini e donne dotati di abilita’ fuori dall’ordinario. Ai giorni nostri, uno degli scienziati di “Patriot”, August Kuratov, ...

Evgenij_EFP : RECENSIONE FILM: 'Guardians - Il Risveglio dei Guardiani' -