Guardians film stasera in tv 18 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di venerdì 18 ottobre 2019)è ilin tv venerdì 182019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda GENERE: Azione, AvventuraANNO: 2006REGISTA: Sarik Andreasyan: Alina Kiziyarova, Valeriya Shkirando, Marusja Klimova, Vyacheslav Razbegaev, Stanislav Shirin, Nikolay Shestak e Aleksandr SemyonovDURATA: 89 Minutiin tv:Durante la Guerra Fredda, un gruppo di scienziati sovietici segue un progetto sperimentale denominato Patriot. La ricerca prevede una serie di esperimenti di vario genere, tra cui particolari e spietati studi sull’alterazione del DNA su soggetti umani. Il risultato di questi studi sono la produzione di un gruppo di uomini e donne dotati ...

Evgenij_EFP : RECENSIONE FILM: 'Guardians - Il Risveglio dei Guardiani' - Multiplayerit : Guardians of the Galaxy 3, il regista sulle possibili morti nel film - Asgard_Hydra : Guardians of the Galaxy 3, il regista sulle possibili morti nel film -