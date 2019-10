GTA 6 uscirà a breve | parola di Trevor

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Si discute parecchio di GTA 6, spesso con rumor campati per aria e insider la cui credibilità è decisamente difficile da valutare. Oggi però vi segnaliamo le parole di una persona che potrebbe effettivamente sapere qualcosa di concreto considerando il ruolo chiave ricoperto in GTA V e i possibili contatti ancora attivi con Rockstar Games.L'interprete del folle e apprezzatissimo, Steven Ogg, era al Brazil Game Show e secondo alcuni presenti nel pubblico, avrebbe parlato anche del prossimo capitolo del franchise sottolineando che "" e che generalmente "i giochi Rockstar vengono realizzati in 7-8 anni, fate i conti".Due dichiarazioni ovviamente non precisissime ma che fanno riflettere. Considerando che Ogg molto probabilmente non considera Red Dead Redemption 2 nell'equazione, che Rockstar Games ha la forza lavoro necessaria per portare avanti più progetti e che GTA V ...

infoitscienza : GTA 6 uscirà nel 2020 e sarà ambientato in Florida secondo nuovi rumor - Il_Bertux : Quando uscirà GTA 6? Abbiamo la risposta probabile - WPitaliacom : Quando uscirà #GTA6? Abbiamo la risposta probabile -