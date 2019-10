Gli effetti collaterali della nuova tassa sulle banche

Spugna konjac - come si usa e Gli effetti sulla pelle : La Spugna konjac, realizzata con un tubero asiatico utilizzato da più di 1000 anni in cucina, è uno dei capisaldi della skin care coreana, punto di riferimento senza pari per le donne di tutto il mondo che vogliono sfoggiare una pelle curata. La Spugna konjac è popolare nei Paesi occidentali ormai da diversi anni. Sono infatti numerosi i brand di cosmesi di peso internazionale che l’hanno inclusa tra i propri prodotti. Quali sono le sue ...

Juventus - Gli effetti benefici di CR7 : con lui vendute oltre 1 milione di magliette : Quello tra la Juventus e Cristiano Ronaldo è un matrimonio che va a gonfie vele sia in campo che fuori. Infatti CR7 trascina i bianconeri in campo con le sue giocate, ma ha effetti positivi anche all'esterno del terreno di gioco. L'effetto del portoghese per la Juve si vede anche a livello economico. Con l'arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo la Vecchia Signora ha grande appeal fra i tifosi di tutto il mondo e soprattutto ha aumentato la ...

Dieta ipocalorica : cos’è - quanti chili perdi e Gli effetti sulla massa grassa : Quando si parla di Dieta ipocalorica si inquadra un regime alimentare che deve essere seguito sotto stretto controllo medico. Tra le sue caratteristiche principali rientra l’apporto energetico quotidiano, che corrisponde a circa 800 calorie (a volte sono anche meno). Nella maggior parte dei casi, il menu quotidiano di chi segue una Dieta di questo tipo si contraddistingue per l’introduzione di frullati, zuppe o barrette a basso ...

Pomodoro - non solo prostata : Gli effetti benefici sulla vita sessuale maschile : Da uno studio condotto dall’Università di Sheffield, nello Yorkshire, emerge che il Pomodoro è un importante alleato per la fertilità maschile. Gli scienziati hanno messo del licopene, la sostanza chimica che conferisce a questo ortaggio il colore rosso, in alcune pillole e chiesto a degli uomini di

Supergirl 5 si lascia trascinare daGli effetti della tecnologia e la guerra tra Lena e Kara : Novità importanti in arrivo o solo una catastrofe annunciata? Quando si parla di Supergirl 5 e di come lo sviluppo della tecnologia stia calcando la mano in questa stagione, sicuramente non riusciamo a pensare a cose positive. I piani di Lena e la voglia di J'onn di andare a fondo nei suoi ricordi, non fanno altro che peggiorare le cose e rendere tutto ancora più impressionante. Supergirl 5 torna in onda negli Usa e regala ai fan nuovi passi ...

21enne completamente ubriaco beve un frullato con polvere di caffeina - Gli effetti per il ragazzo sono devastanti : Un ragazzo australiano di 21 anni ha bevuto un frullato proteico mescolato con polvere di caffeina. Il ragazzo, che si chiamava Lachlan Foote era completamente ubriaco e prima di addormentarsi sui social aveva scritto di aver bevuto un frullato amaro. La mattina dopo il ragazzo è stato trovato morto nel letto dei genitori. Il fatto è accaduto un anno fa in Australia ma solo in questi ultimi mesi sono state confermate le reali cause ...

Mediaset - Le Iene e Gli effetti della "mossa-Barbara D'Urso" : rivoluzionato ancora il palinsesto : Non solo il Grande Fratello di Alfonso Signorini. Mediaset e Pier Silvio Berlusconi continuano a mettere mano al palinsesto, in un effetto-domino che riguarda moltissimi programmi di punta. Si scopre infatti che anche Live-Non è la D'Urso verrà spostato al lunedì sera, facendo cambiare collocazione

Tumore al seno - Gli effetti del movimento fisico sul rischio di recidive : Più di 52.000 nuovi casi: ecco i numeri delle diagnosi di Tumore al seno in Italia nel 2018. Se si guarda alla situazione del nostro Paese, è però bene ricordare anche l’ottima media di sopravvivenza a cinque anni: il valore in questione è pari all’87% e supera la media europea. Chi vive il calvario della diagnosi di Tumore al seno e del successivo trattamento deve fare i conti pure con le recidive. Tra le “strategie” ...

Stretto legame tra diabete e malattie reumatiche : Gli effetti dell’infiammazione sulla glicemia : Sono 5milioni gli italiani che soffrono di una delle 150 patologie reumatiche ad oggi conosciute. Non essendoci ancora un registro nazionale, altri dati stimano che siano più di 13milioni le persone affette dalle malattie reumatiche. Tra questi, il Piemonte ne conta 365.000, dei quali più di 190.000 nella sola città di Torino. Ma i numeri, complice anche l’invecchiamento della popolazione, sono destinati ad aumentare. E, di conseguenza, ...

Sigaretta elettronica - lo studio che raccoGlie 5000 articoli scientifici : “Effetti avversi suGli organi e sulle cellule” : Le notizie, che arrivano soprattutto dall’estero sui casi in cui si sospetta che le sigarette elettroniche possano avere provocato la morte di fumatori, fa crescere l’attenzione su questi dispositivi. Ma alla domanda se hanno le e-gic hanno effetti negativi sulla salute respiratoria come le sigarette di tabacco, non è ancora possibile rispondere con una totale certezza. Le attuali conoscenze “sono insufficienti a determinare se ...

Ergastolo duro - dai boss mafiosi ai terroristi : Gli effetti della sentenza della Corte europea : Vivono in «aree riservate», blocchi del carcere organizzati in modo da rendere impossibile qualsiasi contatto con altri detenuti. Perché secondo alcuni, un'occhiata fuggevole...

Innovazione : “Il 42% degli italiani teme Gli effetti dell’intelligenza artificiale” : Il 42% dei cittadini italiani teme gli effetti dell’intelligenza artificiale soprattutto in termini di perdita di lavoro e di competitività, mentre ad avere paura degli effetti dell’artificial intelligence sono il 39% dei dipendenti d’impresa: è quanto emerge dal sondaggio realizzato da Swg (campione composto da 1.027 cittadini e 600 dipendenti) per una ricerca presentata all’Ey Digital Summit di Capri. Tra entrambe le ...

