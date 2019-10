Giulia strangolata | nelle chat Whatsapp la follia del marito «Non truccarti | fatti

Giulia strangolata dal marito - chat folli su Whatsapp. Lui scriveva : «Fatti brutta o ti uccido» : Aveva detto di amarla, ma quel che Roberto Lo Coco provava per la moglie Giulia Lazzari, non aveva nulla a che fare con l'amore: era solo ossessione, gelosia e folle sentimento di possesso....

"Copriti o ti uccido". Gli sms del marito a Giulia - morta strangolata a 23 anni : “Copriti o ti uccido. Se ti fai bella ti guardano tutti, invece se non lo fai risparmio trent’anni di galera per omicidio”. Sono queste le parole che il marito scriveva a Giulia Lazzari, 23enne morta dopo nove giorni di agonia seguiti allo strangolamento da parte del coniuge.Per la giovane di Adria (Rovigo), mamma di una bambina di 4 anni, non c’è stato niente da fare: il cervello è rimasto senza ossigeno ...

Rovigo - strangolata dal marito : Giulia Lazzari muore dopo 9 giorni di coma : Si è spenta oggi pomeriggio dopo nove giorni di coma la giovanissima Giulia Lazzari, la 23enne aggredita lo scorso 8 ottobre dal marito nell'abitazione di famiglia ad Adria, in provincia di Rovino.La giovane aveva deciso di lasciare il marito tossicodipendente, il 28enne Roberto Lo Coco, e quest'ultimo, nel corso di una lite, l'aveva strangolata e ridotta in fin di vita. Le condizioni di Giulia Lazzari, madre di una bimba di 4 anni, erano ...

