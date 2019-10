Fonte : repubblica

(Di venerdì 18 ottobre 2019) L'ingresso della salma del 34enne originario di Pozzuoli è stato accolto con un lungo applauso all'interno dell'edificio consacrato alla Sacra Famiglia di Lago Patria

cronaca_news : Giugliano, l'omelia del vescovo per Pierluigi e Matteo 'caduti affermando i valori della società civile'… - Notiziedi_it : Giugliano, l’omelia del vescovo per Pierluigi e Matteo “caduti affermando i valori della società civile”… - rep_napoli : Giugliano, l'omelia del vescovo per Pierluigi e Matteo 'caduti affermando i valori della società civile' [news aggi… -