Giro d’Italia 2020 | anticipazioni sul percorso | Cima Coppi sul Colle dell' Agnello

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) A meno di una settimana dalla presentazione ufficiale, in programma giovedì 24 ottobre, ildelsi sta ormai completando. Dalle tante notizie confermate sui giornali e siti locali dei territori che saranno interessati dal passaggioa corsa si può ricostruire in buona parte il disegno scelto dall'organizzazione. La partenza, già presentata da tempo, sarà in Ungheria con una breve cronometro individuale e due tappe per velocisti, prima del rientro in Italia che si preannuncia molto impegnativo visto che avverrà senza giorni di riposo., prima salita sull'Etna Ilsarà presentato giovedì 24 ottobre alle ore 16:50, con diretta tv su Rai 2. Intanto però le tantegià emerse permettono di farsi un’idea molto chiara di come sarà la corsa. Il via è già ufficiale e sarà da Budapest, sabato 9 maggio, con una crono individuale ...

