Giorgio Pow3r | che per lavoro gioca anche a Fortnite

(Di venerdì 18 ottobre 2019) «Mi metto qua dietro… provo ad ammazzarlo di nascosto… No cavolo! Fammi cambiare arma, me ne serve una a lunga gittata». Dalle 15 del pomeriggio, 26 anni, ha ammazzato circa un centinaio persone. Una ventina le ha fatte fuori col bazooka, la maggior parte con un mitragliatore. E tutte dalla sua cameretta, nella casa in cui vive con la madre a Ostia. PerchéCalandrelli, per. Gran parte della giornata la passa seduto sulla sua sedia ergonomica, circondato da schermi di ultima generazione, con le mani su un mouse e una tastiera e una telecamera puntata in faccia, che riprende in diretta le sue partite. Il suo nome di battaglia è, scelto perché cercava «qualcosa di potente», ed è l’influencer esportivo italiano più famoso sulla scena. Definizione: uno cheai videogame a livello professionistico e/o che ha il suo canale video in cui si fa guardare in ...

