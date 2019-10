Giappone | tifone Hagibis | ancora danni | colpito anche il ciclismo olimpico

Tokyo 2020 – Che disastro in Giappone : il Tifone Hagibis colpisce ancora - frane e cedimenti nel percorso della prova su strada di ciclismo : Il tigone Hagibis devasta il percorso della prova in linea su strada delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Il Tifone Hagibis continua a fare disastri, coinvolgendo il mondo dello sport: dopo aver costretto gli organizzatori dei Mondiali di Rugby 2019 a cancellare diverse partite e gli organizzatori del Gp del Giappone di Formula 1 ad annullare qualsiasi attività in pista nel sabato di qualifiche, adesso si fionda sul mondo del ciclismo ...

Tifone Hagibis - Giappone : il governo rinvia la parata imperiale al 10 novembre : Il governo Giapponese ha ufficializzato la posticipazione della parata in onore dell’imperatore Naruhito, rimandata dal 22 ottobre al 10 novembre: ciò in considerazione dell’emergenza lasciata nel Paese dal Tifone Hagibis, abbattutosi sull’arcipelago la settimana scorsa. L’evento era previsto dopo l’incoronazione del sovrano (che si terrà comunque martedì prossimo) alla quale parteciperanno dignitari di 190 nazioni ...

Tifone Hagibis : gravi danni in Giappone - la parata per Naruhito potrebbe essere rinviata : Per far fronte ai danni provocati dal passaggio del Tifone Hagibis, il governo Giapponese starebbe considerando l’ipotesi di rinviare la parata in onore del nuovo imperatore Naruhito, in programma, al momento, il 22 ottobre: lo riferiscono fonti governative citate dai media locali. La cerimonia di incoronazione di Naruhito e il pranzo – previsti lo stesso giorno – non dovrebbero subire variazioni: sono attesi a Tokyo ...

Tifone in Giappone - morte almeno 74 persone : Il bilancio delle vittime di Hagibis, il 19mo Tifone della stagione a colpire il Giappone, si aggrava ora per ora e non è chiaro a che punto di fermerà. Secondo quanto riferisce la televisione pubblica NHK, sono 74 i morti e ci sono ancora 12 persone scomparse. I feriti sono 218. Secondo quanto riferisce la Tv pubblica, qualcosa come 52 corsi d'acqua sono straripati a causa del gigantesco fenomeno atmosferico che ha colpito nel weekend ...

Giappone - il tifone Hagibis sommerge dieci treni super veloci : danni per 300 milioni di dollari : La regione più colpita dall'uragano è la prefettura di Nagano: moltissime zone sono state alluvionate dopo il cedimento degli argini del fiume Chikuma. Tra i danni principali quelli registrati a un deposito che conteneva dieci treni super veloci Shinkansen e 120 carrozze. danni stimati in 300 milioni di dollari.Continua a leggere

Il Tifone Hagibis si lascia dietro morte e distruzione : almeno 70 morti in Giappone - quasi 150 frane e 50 fiumi esondati : Il Tifone Hagibis ha colpito con violenza il Giappone centro orientale nel corso del fine settimana: si è lasciato dietro una scia di morte e distruzione, provocando almeno 70 vittime. L’ultimo bollettino della televisione pubblica Nhk include almeno 16 dispersi: si tratta di un bilancio destinato ad aumentare nel corso dei prossimi giorni, secondo le autorità governative. L’area è paralizzata dopo il verificarsi di almeno 146 frane ...

Il tifone Hagibis ha fatto 47 vittime in Giappone : La situazione a Nagano dopo il passaggio del tifone (foto: JIJI PRESS/JIJI PRESS/AFP via Getty Images) Sabato 12 ottobre il Giappone è stato colpito dal più forte tifone degli ultimi 60 anni della sua storia. L’arrivo della tempesta, che è stata soprannominata Hagibis (“velocità” in filippino) e si è abbattuta con venti fino a 225 km/h, era stato anticipato ma ci sono state comunque vittime e danni. The Japan Times ha scritto che almeno 47 ...

