Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Joachim Löw ha soppresso la commissione interna. Lo scrive il Corriere dello Sport. Accade dopo sei mesi dalle polemiche per il congedo dalladi Jerome Boateng, Hummels e Müller. Era mezzo secolo che la commissione erapartedirigenza tecnica. La decisione di scioglierla è stata spiegata dal dgFedercalcio tedesca, Bierhoff: “Una classica commissione di vecchio stampo non è più adeguata al nostro gruppo”. In futuro, ha detto, ci sarà una “app” ad informare i nazionali. Il Corriere dello Sport scrive che il fallimento del Mondiale di Russia e la retrocessione nella Nations League hanno fatto crollare la fiducia nel ct, in panchina dal 2006 (e sotto contratto fino al 2022). Sia negli stadi che in tv, il pubblico non segue più la. E tre sponsor tradizionali (Mc Donald, informatica SAP e birra Bitburger) si sono ritirati. Dopo ...

napolista : #Germania, è rivolta contro il ct della #Nazionale #Löw Il pubblico non segue più le partite né allo stadio né in… - eXXo59 : RT @Nessuno60544207: @francescatotolo Bella europa:Francia in fiamme, Spagna in rivolta, Grecia al collasso, Italia invasa da necris in età… - realtimechannel : Dopo la festa luppolata a #Monaco, si prepara un'altro evento #mondiale sulla birra rivolta ai produttori a… -