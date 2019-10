Fridays | a Roma 40esimo sciopero clima contro negazionisti

Fridays Roma : fantoccio Greta Thunberg da parte di gente violenta : Roma – “Apprendiamo da un articolo di giornale del fantoccio di Greta appeso da un cavalcavia. Questa è la conferma del fatto che chi identifica Greta come ‘il nostro Dio’ è gente inconsistente e violenta, pronta solo ad attaccare a vuoto, senza fermarsi sul confronto e i contenuti. Noi non abbiamo alcun culto di questa ragazza, Greta dà la parola semplicemente agli scienziati e cita i dati di studi scientifici ...

Clima : Fridays for Future Roma - 'non ci fermiamo' : Roma, 4 ott.(AdnKronos) - "Dal ministero cambiamento vero". "Come mai, come mai i soldi per l’ambiente non ci sono mai". Sono gli slogan scanditi dai giovani attivisti del movimento Fridays for Future Roma che si sono dati appuntamento questo pomeriggio davanti al ministero dell’Ambiente di via Cris

Fridays for Future - a Roma cori e flash mob. E c’è anche Boldrini : L'articolo Fridays for Future, a Roma cori e flash mob. E c’è anche Boldrini proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

PuliAmo Roma in concomitanza al Fridays for Future i Giovani di Forza Italia in campo per ripulire la Capitale : Roma – PuliAmo Roma in concomitanza al Fridays for Future i Giovani di Forza Italia al lavoro per ripulire la Capitale Oggi, dopo aver dato il via all’iniziativa il 19 settembre con la pulizia dei giardini che circondano il Colosseo, i Giovani di Forza Italia si ritroveranno alle ore 17:00 in piazzale caduti della Montagnola per la seconda tappa di PuliAmo Roma in concomitanza al Fridays for Future, armati prima di tutto di buona volontà ...

Clima - diretta : per Fridays for Future un milione di studenti in piazza in tutta Italia. «200 mila solo a Roma» : Clima, al via i cortei e le iniziative in tutte le maggiori città italiane. In più di 150 città, da Padova a Palermo, da Firenze a Roma, la Rete degli studenti Medi e Unione...

Clima - diretta : per Fridays for Future un milione di studenti in piazza in tutta Italia. «200mila solo a Roma» : Clima, al via i cortei e le iniziative in tutte le maggiori città italiane. In più di 150 città, da Padova a Palermo, da Firenze a Roma, la Rete degli studenti Medi e Unione...

Clima - diretta : per Fridays for Future un milione di studenti in piazza in tutta Italia. «200mila solo a Roma» : Clima, al via i cortei e le iniziative in tutte le maggiori città italiane. In più di 150 città, da Padova a Palermo, da Firenze a Roma, la Rete degli studenti Medi e Unione...

Vertice ONU su clima : Fridays for Future Roma appendono striscione al Colosseo : Roma – Stamattina i giovani di Fridays for Future Roma hanno appeso uno striscione davanti al Colosseo in occasione dell’inizio del Summit ONU sul clima. “Le promesse e le buone intenzioni non ci interessano, si deve agire subito per fermare il disastro climatico” dichiarano gli attivisti di Fridays for Future Roma “Il nostro pianeta sta bruciando: servono soluzioni radicali per un cambiamento di sistema”. In tutto il mondo milioni di ...