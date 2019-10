Formula 1 | Vettel e la bandiera a scacchi anticipata a Suzuka | “vi dico cosa ho pensato

Formula 1 – Quanta tenerezza nella pista del South Garda Karting : il figlio di Cigarini abbraccia Vettel [FOTO] : Quanta tenerezza nelle pista di kart: Sebastian Vettel incontra il figlio di Francesco Cigarini, l’abbraccio è dolcissimo E’ passata quasi una settimana dal Gp del Giappone di Formula 1, e mentre i piloti della MotoGp si trovano in terra giapponese per un nuovo appuntamento, a diventare virale sui social è un tenerissimo scatto con protagonista Sebastian Vettel. Reduce dal secondo posto di Suzuka, Vettel ha trascorso ieri una ...

Formula 1 – Fittipaldi non teme una rottura in Ferrari : “il team supporta ancora Vettel” : Emerson Fittipaldi non ha dubbi sulla situazione in casa Ferrari: l’ex campione certo del forte legame tra il team e Vettel La stagione 2019 si è rivelata complicata sin dall’inizio deper la Ferrari: solo dal Gp di Spa il team di Maranello è riuscita a dare soddisfacenti risposte in pista, mettendo paura alla Mercedes. Non sono mancati però gli screzi interni e le polemiche che potrebbero aver allontanato un po’ Vettel ...

Formula 1 – Ferrari - senti Briatore : “basta cazzate! Leclerc primo pilota - è più veloce di Vettel e può battere Hamilton” : Flavio Briatore esprime il suo parere sulla Ferrari, senza mezzi termini. Leclerc deve essere il primo pilota: è più veloce di Vettel e può battere Hamilton La Ferrari sembra essersi svegliata tardi. La prima parte di stagione, complice un po’ di sfortuna e qualche prestazione negativa di team e piloti, ha generato un gap importante con la Mercedes, ormai complicato da ridurre. La scuderia tedesca ha vinto il Mondiale costruttori a ...

Formula 1 – Marko non si fida delle parole di Vettel : “adesso è rilassato - ma le emozioni vengono allo scoperto quando…” : Helmut Marko ancora una volta dalla parte di Vettel: il consigliere della Red Bull non ha dubbi sul tedesco della Ferrari La situazione interna in casa Ferrari, dopo il Gp di Russia, ha fatto tanto discutere. A Suzuka Vettel e Leclerc sono arrivate sereni, dopo aver parlato con Mattia Binotto di quanto accaduto a Sochi, certi di non ricommettere più gli errori commessi in precedenza. Photo4/LaPresse C’è chi però ancora si scaglia ...

Formula 1 – 5 secondi di penalità per… calcio pericoloso : la FIA prende in giro Vettel nel retropodio [VIDEO] : Vettel tira un calcio a Bottas nel retropodio, arriva la simpatica comunicazione della FIA in Giappone Sebastian Vettel ha rischiato grosso ieri al Gp del Giappone: il tedesco della Ferrari è stato graziato però dalla FIA che ha deciso di non sanzionarlo per partenza anticipata. Vettel, partito dalla pole, è stato comunque autore di una partenza disastrosa, che gli è costata carissima e a causa della quale non ha potuto far meglio del ...

Formula 1 – Bottas ed Hamilton si prendono gioco di Vettel in conferenza stampa a Suzuka : “stai mentendo” [VIDEO] : Sebastian Vettel per nulla preoccupato di una possibile penalizzazione al Gp di Suzuka per partenza anticipata: Hamilton se la ride in conferenza stampa Gara amara, ieri a Suzuka, per Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari è stato protagonista di una pessima partenza al Gp del Giappone, dalla pole position, che gli è costata carissima e lo ha costretto ad accontentarsi del terzo posto finale, alle spalle dei piloti Mercedes Bottas ed ...

Formula 1 - l’ammissione di Vettel : “la combinazione tra Hamilton e la Mercedes fa la differenza” : Il pilota britannico ha commentato il feeling tra Hamilton e la sua monoposto, ammettendo come si tratti di un binomio quasi perfetto Il sesto titolo Costruttori per la Mercedes è già arrivato a Suzuka, per quello di Lewis Hamilton bisognerà attendere ancora qualche settimana. Il britannico ha ormai in tasca il sesto Campionato del Mondo, mancano pochi punti da conquistare su Bottas per salire un altro gradino nell’Olimpo del ...

Formula 1 - partenza anticipata per Vettel in Giappone : ecco perchè il tedesco è stato graziato dai Commissari : Diversamente da quanto accaduto a Raikkonen a Sochi, i Commissari di Gara di Suzuka hanno graziato Sebastian Vettel, non sanzionandolo per partenza anticipata Sebastian Vettel ha tirato un grosso sospiro di sollievo durante il Gran Premio del Giappone, nel momento in cui i Commissari hanno deciso di non sanzionarlo per partenza anticipata. Photo4/LaPresse Il tedesco si è mosso prima dello spegnimento dei semafori, entrando in una spirale ...

Formula 1 - Vettel non si nasconde : “siamo arrivati qui per vincere - ma l’errore in partenza ci ha condizionato” : Il tedesco ha fatto mea culpa per l’errore commesso in partenza, soffermandosi poi sui passi in avanti che la Ferrari dovrà compiere in futuro L’errore commesso alla partenza ha condizionato la gara di Sebastian Vettel e della Ferrari, costretti a tornare a casa con un secondo posto che non soddisfa appieno, considerando la pole di questa mattina. Photo4/LaPresse Il pilota tedesco ha fatto mea culpa ai microfoni di Sky Sport ...

Diretta Formula 1/ Bottas ha vinto gara GP Giappone! Ferrari spreca - Vettel secondo : Diretta Formula 1: Bottas ha vinto gara Gp Giappone 2019! Ferrari spreca: Vettel secondo, poi Hamilton. Cronaca e ordine d'arrivo a Suzuka, oggi 13 ottobre.

Formula 1 - Binotto bacchetta Vettel : “errore in partenza decisivo - credo si sia distratto anche Leclerc” : Il team principal della Ferrari ha commentato l’esito del Gran Premio del Giappone, chiuso con il secondo posto di Vettel dopo la prima fila tutta rossa arrivata in Qualifica Una giornata partita bene ma finita malissimo, con la prima fila in Qualifica seguita da una gara condizionata dall’errore in partenza di Vettel e dal contatto Leclerc-Verstappen. Photo4/LaPresse La Ferrari si lecca le ferite a Suzuka, portando a casa un ...

Formula 1 – Bottas euforico - Vettel arrabbiato e Hamilton di poche parole : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Suzuka : Le sensazioni dei primi tre classificati dopo il Gran Premio del Giappone, vinto da Valtteri Bottas davanti a Vettel e Hamilton La Mercedes è campione del mondo Costruttori per la sesta volta consecutiva, è questo il risultato che balza più agli occhi dopo il Gran Premio del Giappone, vinto da Valtteri Bottas davanti a Vettel e Hamilton. Una gara strana, partita con l’errore della Ferrari in partenza e proseguita con l’ottimo ...

Formula 1 – Vettel sorridente - Leclerc si accontenta e Bottas battagliero : le parole dei protagonisti delle qualifiche del Giappone : Le prime sensazioni dei protagonisti delle qualifiche del Gp del Giappone: Vettel euforico, Leclerc si congratula col compagno di squadra e Bottas pensa già a come superare le Ferrari E’ la Ferrari a dominare nelle qualifiche del Gp del Giappone: gli italiani che hanno puntato presto la sveglia in questa domenica insolita sono stati ripagati da un eccezonale Sebastian Vettel, che si è preso la pole position a Suzuka. Il tedesco della ...