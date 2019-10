Formazione Fantacalcio – Tutti i consigli di Gianluca Di Marzio

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Il popolo dei fantallanatori torna a schierare laper ilper l’ottava giornata di Serie A. ididi.com– Idel portale diDi: “L’Italia che va a EURO2020, i giocatori che si mettono in mostra con la maglia della nazionale. Bernardeschi, Elmas, Kucka, Lazaro e Ilicic, da un lato. Le domeniche senza Serie A, i top players (fantacalcisticamente parlando) che s’infortunano dall’altro. Sanchez, Zapata, Chiesa, D’Ambrosio. La pausa nazionali, per i fantallenatori, non è mai una buona idea: troppi rischi per i propri giocatori, poco divertimento e crisi di astinenza da pagelle al lunedì. Fortunatamente, tutto ciò è già acqua passata e, infortunati permettendo, si può tornare a pensare a chi schierare titolare in occasione del prossimo weekend di Serie ...

fantapiu3 : #fantacalcio Problemi di formazione? Non dimenticare di consultare la lista infortunati ?????? in vista dell' 8?? gior… - AS_Mauritius : Campionato 1^ giornata @AS_Mauritius c/ Nikevis - probabile formazione #F12 #Fantacalcio - LucaPicafizz : RT @SkySport: ?? #Fantashow ?? Il dubbio di formazione di @FilippoTortu #SkySerieA -