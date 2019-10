Fmi:debito Italia,serve piano credibile

L'continua ad avere un problema ditroppo elevato,"unnel medio termine". Così Pol Thomsen, responsabile del dipartimento europeo del Fmi, che ricorda anche come il nostro Paese soffra per una "crescita molto bassa da decenni" e continui a mostrare "problemi fondamentali di bassa produttività". Thomsen ha indicato come misure necessarie la riforma del mercato del lavoro e l'ammodernamento della pubblica amministrazione.Non aiutano i dazi Usa,che "mettono a rischio la ripresa europea".(Di venerdì 18 ottobre 2019)