Filippo Nardi | incidente in scooter Come sta? Foto choc del Conte su Instagram

Incidente in scooter per Filippo Nardi - il conte in ospedale con varie escoriazioni : Brutta disavventura per Filippo Nardi, il conte dei salotti televisivi che nel pomeriggio di oggi, 17 ottobre, è stato vittima di un Incidente stradale nei pressi di Firenze. È lo stesso opinionista ed esperto di stile a raccontare l'accaduto attraverso le sue storie su Instagram. “Per evitare una macchina che si è girata senza mettere la freccia, ho fatto un bel volo in scooter”, spiega il conte inglese dal letto del pronto soccorso ...

Filippo Nardi torna a parlare di Uomini e Donne : “Ci andrei subito” : Uomini e Donne, Filippo Nardi ripensa al Trono Over: la rivelazione Filippo Nardi, in queste ultime settimane, ha fatto molto parlare per alcuni gossip circolati on line sul suo conto inerenti a un presunto flirt con Barbara d’Urso. Flirt smentito dai diretti interessati, i quali hanno dichiarato di essere solo amici. L’uomo ha inoltre rivelato di essere single, anche se non ha messo da parte le speranze di trovarsi una compagna. E ...

Filippo Nardi - altro che single : “Un amore tenuto segreto” : Per tutta l’estate non si è parlato d’altro che di un presunto flirt tra Barbara D’Urso e Filippo Nardi. La conduttrice e regina di Mediaset e l’ex gieffino hanno infatti trascorso giorni di relax nella villa di Capalbio di lei e, a forza di vederli insieme, sorridenti e complici, i sospetti si sono fatti ogni giorno più forti. Ma tornata in onda con ‘Pomeriggio Cinque’, Barbara D’Urso ha risposto a tutti coloro che da settimane si interrogavano ...

Filippo Nardi - amore segreto? Il mistero su una presunta storia passionale : Filippo Nardi ha un amore segreto? Il gossip sulla presunta relazione misteriosa Filippo Nardi non è single come lui dichiara? Ebbene a lanciare il nuovo gossip sul conduttore è il settimanale Oggi. Pare che nella vita dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ci sia una donna. Questa relazione, però, sarebbe mantenuta segreta e lontana dai riflettori […] L'articolo Filippo Nardi, amore segreto? Il mistero su una presunta storia ...

Barbara d'Urso e Filippo Nardi/ "Magari avessi una vita sessuale…" - flirt smentito : Barbara d'Urso smentisce di avere un flirt in corso con Filippo Nardi: "Solo amicizia!", ecco le precisazioni a Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso : “Non ho una vita sessuale - con Filippo Nardi solo una bella amicizia” : “Non ho una vita sessuale”: così Barbara D’Urso stronca le voci legate al presunto flirt vissuto in estate con il conte Filippo Nardi. “È un uomo perbene, siamo diventati molto amici” ha dichiarato la conduttrice che da anni si professa single. L’ultimo fidanzato noto è stato Stefano Bettarini.Continua a leggere

Barbara d'Urso su Filippo Nardi : "Nessuna storia con lui questa estate. Lui era già fidanzato" : Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, Barbara d'Urso ha sciolto un dubbio che alcuni - per la verità forse non molti - si stavano ponendo da questa estate: la conduttrice si è fidanzata con Filippo Nardi, coinquilino della casa del Grande Fratello 3?Chi aveva sperato nella liaison rimarrà deluso: la stakanovista di Cologno Monzese e il conte britannico sono legati da grande amicizia pur avendo trascorso gran parte delle ...

Filippo Nardi e Barbara d’Urso : “Siamo uguali ma non è scattata la scintilla” : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso e Filippo Nardi non stanno insieme Ha fatto parecchio discutere, la scorsa estate, la vicinanza tra Barbara d’Urso e Filippo Nardi, storico ex concorrente del Grande Fratello. I due hanno passato gran parte delle vacanze estive insieme e il conte inglese è stato addirittura ospite della villa della conduttrice Mediaset. Nelle […] L'articolo Filippo Nardi e Barbara d’Urso: “Siamo uguali ...

Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso su Filippo Nardi : “Ci siamo frequentati” : Barbara D’Urso smentisce il flirt con Filippo Nardi a Pomeriggio Cinque Aperitivi in spiaggia, tramonti vissuti insieme, gite in barca e uscite con tanti amici: sono stati questi gli ingredienti dell’estate di Barbara D’Urso e Filippo Nardi. Su Instagram, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso la bella stagione, ormai giunta al termine, con la stacanovista e affascinante conduttrice di Canale 5. Dopo ...

Barbara D’Urso in vacanza con Filippo Nardi - lei nega il gossip : “Non siamo fidanzati” : “Giuro, non siamo fidanzati”: così Barbara D’Urso ha smentito le voci di un flirt con Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi. La conduttrice e l’amico sono in vacanza insieme da qualche giorno. Con loro c’è un gruppo di amici del quale fanno parte anche le neo spose Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. La D’Urso e Nardi sono stati fotografati insieme più volte negli ultimi giorni, cosa che ha favorito la nascita di ...

Barbara D'Urso e Filippo Nardi - la conduttrice smentisce il flirt : 'Ma no giuro' : In queste ultime settimane è circolato con insistenza un gossip riguardante una presunta storia d'amore tra la conduttrice Mediaset Barbara D'Urso e l'ex concorrente del Grande Fratello Filippo Nardi. I numerosi fan della presentatrice, infatti, hanno notato come negli ultimi interventi social della loro beniamina fosse quasi sempre presente il 50enne londinese, apprendendo al contempo che avevano deciso di trascorrere gran parte delle vacanze ...

Barbara d'Urso e Filippo Nardi sono fidanzati? La conduttrice chiarisce ogni dubbio : Barbara d'Urso e Filippo Nardi sono fidanzati? Questa è probabilmente una delle domande di questa estate 2019. Molti curiosi e molti fan della conduttrice di Canale 5 e dell'ex...

Barbara d’Urso e Filippo Nardi stanno insieme? Ora parla direttamente lei : Filippo Nardi e Barbara d’Urso fidanzati? Vacanze insieme Chi ha visto le ultime storie Instagram pubblicate da Barbara d’Urso si sarà senz’altro domandato se la conduttrice di Canale 5 ha trovato l’amore. Perché scriviamo questo? Diciamo che Barbara non sta facendo una vacanza sola soletta ma è in compagnia di Eva Grimaldi, della sua compagna […] L'articolo Barbara d’Urso e Filippo Nardi stanno insieme? Ora ...

Filippo Nardi e la D’urso trascorrono le vacanze insieme il web si scatena : Prima di tornare in tv con i suoi programmi Barbara D’Urso è in vacanza tra Capalbio e Noto (Toscana), ma non è sola, con lei c’è Filippo Nardi, Barbara è stata invitata da Nardi nella sua villa di Capalbio, dove si trova dai primi giorni di luglio. Da allora le foto sui social che li ritraggono insieme sono tantissime, tra scatti in piscina e relax in spiaggia, tanto che si vocifera che tra i due sia sbocciato un nuovo amore. Questo ...