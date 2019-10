Festa di Roma | John Turturro | qui in Italia mi sento a casa

Party! Siamo stati a quello di apertura della Festa del Cinema di Roma (e questo è quello che è successo) : Dopo un noir, la luce, che a Palazzo Brancaccio però, non è una, ma sono tante e colorate. Sono rosse, in giardino, dove troviamo angoli per sedersi e parlare in tranquillità vicino alla grande fontana; sono blu e rosa all’interno e cozzano un po’ con l’oro dei tanti saloni ottocenteschi, quelli dove Mary Elizabeth Bradhurst Field, la ricca ereditiera newyorchese che fece costruire quel palazzo affacciato ...

Festa del Cinema di Roma 2019 - i voti ai look delle star : Gugu Mbatha-Raw in GucciMaria Grazia CucinottaEdward Norton in Valentino con la moglie Shauna Robertson Catrinel MarlonYvonne SciòJohn TurturroFausto Brizzi e Silvia SalisGianni Alemanno con Silvia CirocchiLorena CacciatoreEliana Miglio in Vivienne WestwoodMiriam CandurRomaya TalemMonica MarangoniMaria Rosaria OmaggioGugu Mbatha-RawPronti, partenza, via! Taglia il nastro inaugurale la 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma. ...

Edward Norton in ‘Motherless Brooklyn – I segreti di una citta’ alla Festa del Cinema di Roma 2019 : E’ stato presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma “Motherless Brooklyn – I segreti di una citta’”, l’ultimo film di e con Edward Norton, adattamento dell’omonimo libro di Jonathan Lethem. Siamo negli anni 50’, Lionel Essrog e’ un giovane investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette, che non ha mai conosciuto la sua famiglia, essendo vissuto fin da piccolo in un orfanotrofio. Deve tutto a Frank Minna (Bruce Willis), il suo ...

Festa del Cinema di Roma - il Red Carpet di Motherless Brooklyn il film di apertura : Festa del Cinema di Roma il red Carpet di apertura della 14a edizione È cominciata oggi la Festa del Cinema di Roma. Il film che ha aperto la 14a edizione è stato “Motherless Brooklyn” di ...

Il noir di Edward Norton regista apre la Festa di Roma : non basta il "politically correct"... : “Ha il look del noir classico, ma non la scintilla”: cito una delle più soavi tra le semi-stroncature riservate dalla stampa Usa al debutto registico di Edward Norton, attore giustamente amatissimo che apre con il suo “Motherless Brookyn” la Festa del Cinema di Roma. Già tritato da un paio di Festival americani, questo noir newyorchese che ricorda per molti versi “Chinatown”, in versione ...

CasaPound sarà in piazza a Roma alla maniFestazione del centrodestra : “Sarò anche io in piazza sabato 19. Non è il momento di dividere, ma di unire. Vogliamo portare i nostri temi e le nostre idee, perché questa opposizione non si riduca a parlare solo di immigrazione e tasse, ma anche e sopratutto di casa, lavoro, figli, salari e stato sociale”. Lo scrive su twitter, Simone Di Stefano, esponente di spicco di CasaPound.Sulla questione il leader della Lega, Matteo Salvini, ...

Festa del Cinema di Roma 2019 : date - biglietti - programma - ospiti - eventi e film : Presso l’Auditorium della Conciliazione si è svolta la conferenza stampa di presentazione della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2019. Si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica dal 17 ottobre al 27 ottobre. Vi segnaleremo le date, il prezzo dei biglietti, il programma completo con eventi, film e gli ospiti presenti. programma della Festa del Cinema di Roma 2019 A 14 anni inizi a capire come va il mondo, ad ...

Kurt Cobain rinasce 25 anni dopo alla Festa del Cinema di Roma : I wish I was like you. Vorrei o avrei voluto essere come te. È il frammento di una canzone, mezzo verso dei Nirvana, scritto dal maledetto anti-angelo biondo che è stato Kurt Cobain. Ed è su questa frase icastica, proprio perché - a seconda del contesto - traducibile al presente o al passato, che gira il titolo del documentario omonimo che sabato sera sarà presentato alla 14esima edizione della Festa del Cinema ...

La Festa del Cinema da stasera a Roma : 9.40 Prende il via stasera all'Auditorium la Festa del Cinema di Roma, giunta alla 14esima edizione.La Kermesse, che proseguirà fino al 27 ottobre, si apre con il film Motherless BrooklynI segreti di una città,di Edward Nordon Per il tradizionale appuntamento degli Incontri Ravvicinati con il pubblico, alle 17 sale sul palco della Sala Petrassi Ethan Coen, il regista che insieme al fratello Joel ha firmato diversi capolavori,dal"Grande ...

Filippo Roma aggredito alla Festa M5s/ Video Le Iene : insulti - pugni e minacce : Filippo Iena, Video aggressione dell'inviato a Italia 5 Stelle, festa M5s a Napoli,. Spintoni e pugni, fino al rischio linciaggio: impedite domande al sindaco Virginia Raggi.

Festa del Cinema di Roma : non solo Auditorium - ecco luoghi 14esima edizione : Roma – Dalla prima edizione, la Festa del Cinema di Roma ha il suo fulcro presso l’Auditorium Parco della Musica con proiezioni, incontri, eventi, mostre, convegni e dibattiti. La struttura ospita le principali sale (Sala Sinopoli, Sala Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna Sala Siae, AuditoriumArte) e gli spazi per le esposizioni (nel foyer della Sala Sinopoli si terrà la mostra “Cecchi Gori. Una famiglia italiana”). I 1.300 mq del viale che ...

Il Terremoto di Vanja in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma il 23 ottobre 2019 : Il Terremoto di Vanja di Vinicio Marchioni al Roma Film Festival 2019 Il docu-film “Il Terremoto di Vanja” di e con Vinicio Marchioni sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del ...

Roma. Festa degli alberi : nuove piante donate alle scuole : Festa degli alberi nelle scuole cittadine: Roma Capitale e l’Assessorato alle Politiche del Verde hanno avviato un’operazione negli istituti scolastici,

Iene - Filippo Roma aggredito alla Festa del M5s a Napoli : vergognoso agguato grillino : A Luigi Di Maio è bastata una manciata di minuti per spazzare via il ricordo del "VaffaDay" e quello di un movimento, il suo, che faceva degli ideali i pilastri dell' azione politica. Assaggiato il potere e adagiate le terga sulle comode poltrone che contano, i grillini hanno cambiato idea. «Governe