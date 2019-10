Festa del Cinema di Roma red carpet “Pavarotti” il film di Ron Howard

Sandra Milo alla Festa del Cinema di Roma presenta “Eclissi” : Si e’ svolta questo pomeriggio nello Spazio Roma Lazio Film Commission presso l’Auditorium Arte – Parco della Musica, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, la presentazione alla stampa del cortometraggio “Eclissi” , alla quale hanno partecipato l’attrice protagonista Sandra Milo, la co-protagonista Iole Mazzone, il regista Valerio Carta, i produttori Giampietro Preziosa, Marco Simon Puccioni e la co-produttrice Sonia ...

Meloni attacca Salvini alla vigilia della maniFestazione contro il governo : Non un palco da cui si attendono annunci roboanti su rinascite o morti di alleanze, ma una piazza piena per dare un segnale a chi ha dipinto la Lega come un movimento morente, con un progetto politico che non sopravvive al crollo del governo con il M5s. Così Matteo Salvini vede la manifestazione di domani a Roma. Insieme alle Regionali in Umbria che è convinto di vincere la prossima settimana, il segretario leghista cerca la ...

Alla Festa del cinema di Roma l'horror formato famiglia di "Scary stories to tell in the dark" : “Le storie feriscono/le storie guariscono”: non lo hanno detto i fratelliGrimm, maestri di affabulazione della paura ( ma i loro racconti piùefferati hanno subito la censura dei secoli). Lo ha detto Guillermo DelToro, l’Oscar messicano di “La forma dell’acqua”, che ha ideato eprodotto il cult horror annunciato dell’anno, “Scary stories to tell in thedark”, delegandone la regia al ...

Party! Siamo stati a quello di apertura della Festa del Cinema di Roma (e questo è quello che è successo) : Dopo un noir, la luce, che a Palazzo Brancaccio però, non è una, ma sono tante e colorate. Sono rosse, in giardino, dove troviamo angoli per sedersi e parlare in tranquillità vicino alla grande fontana; sono blu e rosa all’interno e cozzano un po’ con l’oro dei tanti saloni ottocenteschi, quelli dove Mary Elizabeth Bradhurst Field, la ricca ereditiera newyorchese che fece costruire quel palazzo affacciato ...

Coldiretti : Rovigo - Festa per i 100 anni dell'associazione : Rovigo, 18 ott. (Adnkronos) - Il centenario della fondazione di Coldiretti Rovigo si festeggia a Lendinara ricordando l'adunanza dei piccoli proprietari e fittavoli che nel 1919 gettarono le basi per la costituenda Associazione Polesana dei contadini, coloni e mezzadri. Un secolo di conquiste e batt

Festa del Cinema di Roma 2019 - i voti ai look delle star : Gugu Mbatha-Raw in GucciMaria Grazia CucinottaEdward Norton in Valentino con la moglie Shauna Robertson Catrinel MarlonYvonne SciòJohn TurturroFausto Brizzi e Silvia SalisGianni Alemanno con Silvia CirocchiLorena CacciatoreEliana Miglio in Vivienne WestwoodMiriam CandurRomaya TalemMonica MarangoniMaria Rosaria OmaggioGugu Mbatha-RawPronti, partenza, via! Taglia il nastro inaugurale la 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma. ...

Edward Norton in ‘Motherless Brooklyn – I segreti di una citta’ alla Festa del Cinema di Roma 2019 : E’ stato presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma “Motherless Brooklyn – I segreti di una citta’”, l’ultimo film di e con Edward Norton, adattamento dell’omonimo libro di Jonathan Lethem. Siamo negli anni 50’, Lionel Essrog e’ un giovane investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette, che non ha mai conosciuto la sua famiglia, essendo vissuto fin da piccolo in un orfanotrofio. Deve tutto a Frank Minna (Bruce Willis), il suo ...

Festa del Cinema di Roma - il Red Carpet di Motherless Brooklyn il film di apertura : Festa del Cinema di Roma il red Carpet di apertura della 14a edizione È cominciata oggi la Festa del Cinema di Roma. Il film che ha aperto la 14a edizione è stato “Motherless Brooklyn” di ...

Casapound in piazza sabato alla maniFestazione della Lega - Forza Italia si spacca : Casapound sarà in piazza San Giovanni sabato 19 ottobre, in occasione della manifestazione organizzata dalla Lega contro il governo. Un'adesione accettata senza batter ciglio da Matteo Salvini, ma che provoca una spaccatura all'interno di Forza Italia: Silvio Berlusconi conferma la sua presenza, mentre altri esponenti azzurri esprimono dubbi.Continua a leggere

Unesco : sabato e domenica la Festa per le Colline del Prosecco (2) : (Adnkronos) - "Il titolo Unesco – ricorda Restucci - ha ‘premiato’ un paesaggio rurale, connubio di natura e lavoro dell’uomo, disseminato di ‘valori storici e architettonici’, caratterizzato da mosaici di vigne, boschi e prati e da singolari architetture di impianti viticoli come la ‘bellussera’".

Unesco : sabato e domenica la Festa per le Colline del Prosecco : Venezia, 17 ott. (Adnkronos) - A tre mesi dalla proclamazione a Baku (Azerbaijan) a ‘patrimonio dell’umanità’, per le Colline di Conegliano e Valdobbiadene ora è il momento della presa di coscienza, del cominciare a sentirsi ‘sito Unesco’ e del progettare lo sviluppo futuro di un territorio entrato

CasaPound sarà in piazza a Roma alla maniFestazione del centrodestra : “Sarò anche io in piazza sabato 19. Non è il momento di dividere, ma di unire. Vogliamo portare i nostri temi e le nostre idee, perché questa opposizione non si riduca a parlare solo di immigrazione e tasse, ma anche e sopratutto di casa, lavoro, figli, salari e stato sociale”. Lo scrive su twitter, Simone Di Stefano, esponente di spicco di CasaPound.Sulla questione il leader della Lega, Matteo Salvini, ...

Festa del Cinema di Roma 2019 : date - biglietti - programma - ospiti - eventi e film : Presso l’Auditorium della Conciliazione si è svolta la conferenza stampa di presentazione della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2019. Si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica dal 17 ottobre al 27 ottobre. Vi segnaleremo le date, il prezzo dei biglietti, il programma completo con eventi, film e gli ospiti presenti. programma della Festa del Cinema di Roma 2019 A 14 anni inizi a capire come va il mondo, ad ...

Kurt Cobain rinasce 25 anni dopo alla Festa del Cinema di Roma : I wish I was like you. Vorrei o avrei voluto essere come te. È il frammento di una canzone, mezzo verso dei Nirvana, scritto dal maledetto anti-angelo biondo che è stato Kurt Cobain. Ed è su questa frase icastica, proprio perché - a seconda del contesto - traducibile al presente o al passato, che gira il titolo del documentario omonimo che sabato sera sarà presentato alla 14esima edizione della Festa del Cinema ...