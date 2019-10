“Fallito” | “negro” e “incapace” | insulti razzisti sui social contro Monfils | la risposta

Fonte : sportfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Subito dopo la sconfitta subitaSinner ad Anversa,ha ricevuto numerosisui, replicando però con ironia Una sconfitta sul campo, ma una vittoria nella vita. Gaelpuò essere fiero di se stesso, per aver replicato con ironia e leggerezza ad una serie ditremendi, alcuni di stampo razzista, postati suida alcuni pseudo-tifosi dopo il ko con Sinner ad Anversa. “Fallito“, “negro” fino a “peggior giocatore della storia“: messaggi subdoli, a cui il francese ha risposto nelle sue Instagram Stories con un aplomb davvero invidiabile: “quando hai una brutta giornata a lavoro, è sempre bello ricevere tanto supporto“. Non solo, anche la sua fidanzata Elina Svitolina è stata attaccata dagli haters, che non hanno risparmiato nemmeno lei dopo il ko del transalpinoSinner. Per ...

ThaTrolll : @gglaciem @blindema Come te fallito negro di merda -