Fallimento Palermo | inutili i tentativi della famiglia Zamparini | rigettate le richieste

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) La Sezione Fallimentare del tribunale diha rigettato la richiesta di concordato preventivo presentata dallaTuttolomondo e ha dichiarato ildelcalcio. La decisione dei giudici del tribunale fallimentare del capoluogo, è stata depositata questa mattina. Non sono bastati, dunque i, nella persona di Andrea, figlio dell’ex presidente Maurizio, di versare 10 milioni per riuscire a intavolare un concordato con i creditori. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articololeCalcioWeb.

acarlino85 : RT @SportSicilia: I giudici del tribunale fallimentare di #Palermo, accogliendo la richiesta della Procura, hanno dichiarato il fallimento… - SportSicilia : I giudici del tribunale fallimentare di #Palermo, accogliendo la richiesta della Procura, hanno dichiarato il fallimento del Palermo Calcio - NuovoSud : Il tribunale dichiara il fallimento del Palermo Calcio di Zamparini -