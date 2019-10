Eva Henger confessa | Ecco perché vivo in Ungheria e non in Italia

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Serena Granato L'ex diva dell'hard sceglie di tornare a vivere in, dopo essere stata a lungo inper via del matrimonio con il regista Riccardo Schicchi Dopo aver pubblicamente accusato il fidanzato di Mercedesz, Lucas Peracchi, di manipolare la sua ragazza nonché sua figlia, Evaè tornata a far parlare di sé. In un'intervista concessa a Lei settimanale, l'ex naufraga de L'isola dei famosi ha rivelato il motivo per il quale ha recentemente deciso di raggiungere il suo Paese natale, l', dopo aver vissuto a lungo inper lavorare nel mondo dello showbiz nostrano. A spingere l'ex acerrima rivale di Francesco Monte nel reality show honduregno a trasferirsi nel suo Paese d'origine sono, a quanto pare, stati alcuni problemi personali del padre, così come la stessa modella ungherese ha confidato alla nota fonte, nel corso della sua ultima ...

