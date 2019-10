Esce di notte in giardino | non riconosce il padre e succede una cosa atroce

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate ilperché non lo aveva riconosciuto. Vediamoè accaduto. Questa vicenda è accaduta in America e, precisamente, a Washington. Un ragazzo di appena 17 anni una sera ha sentito delle urla provenire daldi casa sua e prima di uscire si è armato. Fuori ha trovato lo zio che combatteva contro un uomo che non aveva riconosciuto ma si trattava del, Ralph Paputsakis, di 47 anni. A quel punto, per salvare lo zio da quello che lui pensava fosse uno sconosciuto l’ha accoltellato fino ad ucciderlo. L’uomo è stato trasportato in ospedale ma per lui non c’è stato più nulla da fare. Il ragazzo non aveva riconosciuto ilperché l’uomo da tanti anni aveva lasciato il tetto coniugale e non aveva più alcun rapporto con il figlio. Non si sa se il ragazzo finirà in prigione perché non poteva assolutamente sapere che ...

