Eni | Descalzi | “La società di mia moglie che ha lavorato per il gruppo in Africa? Non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Miaè una imprenditrice che ha molteplici attività all’estero, dove vive e lavora, come posso essere a conoscenza di tutti gli investimenti che ha effettuato nel tempo o che intende fare? Allo stesso modo, lei non s’interessa delle mie attività“. L’amministratore delegato di Eni, Claudio, risponde così, in un’intervista al direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, alla domanda sullaPetrol Service che haper l’Eni ine che secondo la procura di Milano faceva capo a Maria Magdalena Ingoba,die insieme a lui indagata per omessa comunicazione di conflitto di interessi per questa vicenda, oltre che per corruzione internazionale in Congo. Tamburini gli chiede se la Petrol Service “era di sua” e il manager risponde di non saperlo. Nel box dedicato alle indagini che lo coinvolgono ...

