Elisa Isoardi Con Salvini siamo amici | scenate di gelosia e quella foto a

Elisa Isoardi ‘Spiavo il telefono di Matteo Salvini e ho trovato quel che dovevo trovare’ : Elisa Isoardi, ospite in studio a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 rispondendo alle domande dei conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro torna sulla storia con il suo ex Matteo Salvini: “Se con Matteo siamo rimasti amici? Si si, i nostri rapporti sono rimasti civili e cordiali. Se l’altro giorno quando non è stato bene gli ho scritto? Certo, ci mancherebbe”. Elisa Isoardi: “Ho spaccato troppe volte il telefonino di ...

Elisa Isoardi : “Matteo Salvini? Avevo trovato la password del suo cellulare… Ho fatto scenate - ero gelosa” : Elisa Isoardi aveva indovinato la password del telefonino di Matteo Salvini e spiava le conversazioni dell’allora ministro dell’Interno. “Conoscevo la sua password ma lui non lo sapeva… Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose”, ha raccontato a Un giorno da pecora su Radio Rai 1. Il leader della Lega, a quanto pare, è rimasto ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi difesa da Lippi : “Attacchi ingiusti” : Elisa Isoardi troppo criticata a La prova del cuoco: interviene Claudio Lippi Oggi il conduttore Claudio Lippi ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. Ovviamente l’uomo ha parlato della sua esperienza alla guida de La prova del cuoco al fianco di Elisa Isoardi. Proprio su quest’ultima ha speso parole davvero al miele, asserendo di essere riuscito a costruirci un ottimo rapporto. E ...

Elisa Isoardi sullo stop de La prova del cuoco : “Mi siete mancati” : La prova del cuoco, Elisa Isoardi e Claudio Lippi tornati in onda. Lei: “Mi siete mancati” E’ tornata in onda oggi, giovedì 17 ottobre 2019, La prova del cuoco di Elisa Isoardi e Claudio Lippi, ieri non trasmessa per via di una modifica improvvisa del palinsesto della tarda mattinata di Rai1. Con un’edizione speciale del TG1, la prima rete ha infatti trasmesso i funerali dei due agenti della polizia rimasti uccisi la ...

La prova del cuoco - il momento difficile di Elisa Isoardi : ecco perché Rai 1 si interroga : Bene, ma non benissimo. Questo in estrema sintesi il quadro della stagione televisiva di Elisa Isoardi, la cui La prova del cuoco, in onda su Rai 1, è in affanno in termini di ascolti: fatica infatti a superare la soglia di 1,5 milioni di telespettatori quotidiani. Ma tant'è, la conduttrice si conso

La prova del cuoco salta : Elisa Isoardi sostituita da Eleonora Daniele : Elisa Isoardi e Claudio Lippi, La prova del cuoco non va in onda: al suo posto il TG1 Cambio di palinsesto oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, tra la tarda mattinata e mezzogiorno su Rai1: La prova del cuoco di Elisa Isoardi e Claudio Lippi, infatti, non è andata in onda, per lasciare spazio ad una diretta speciale del TG1, che ha trasmesso i funerali dei due agenti uccisi in questura a Trieste la settimana scorsa. Ad anticipare che la puntata di ...

Elisa Isoardi e Claudio Lippi - show sulle corna alla Prova del Cuoco : Elisa Isoardi sembra aver trovato in Claudio Lippi il suo compagno ideale alla Prova del Cuoco. Il presentatore è l’unico che riesce con facilità a trasformare battute ambigue in gag esilaranti. È quello che quasi ogni giorno accade durante lo show cooking e che rende la trasmissione un siparietto divertente, facendo allontanare il ricordo di Antonella Clerici. Non a caso, la bella Isoardi quando si tratta di “iniziare col ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi sfiora le lacrime : “Mi fai piangere” : Elisa Isoardi vicina alle lacrime a La prova del cuoco per una frase di Claudio Lippi Si è aperta con una lunga riflessione, chiamiamola così, da parte di Claudio Lippi la puntata de La prova del cuoco di oggi, martedì 15 ottobre 2019. Dopo la sigla e i saluti iniziali, il co-conduttore del programma ha infatti raggiunto la padrona di casa Elisa Isoardi al centro dello studio, dicendole: Voglio fare una considerazione. Questo programma compie ...

Elisa Isoardi spiazza Lippi a La prova del cuoco : “Ho le corna!” : La prova del cuoco, Elisa Isoardi lascia senza parole Claudio Lippi: “Ho le corna…” Non poteva non iniziare con una divertente gag di Elisa Isoardi e Claudio Lippi anche la puntata de La prova del cuoco di oggi, lunedì 14 ottobre 2019. Ad introdurre la trasmissione è stato Claudio, come sempre, che nell’anteprima ha presentato i concorrenti in gara in questa nuova settimana, coordinando poi la formazione delle squadre. ...

La Prova del cuoco - Elisa Isoardi spiega la ricetta per conquistare un uomo : "Non sono una preda" : Elisa Isoardi si confessa al Giornale in una intervista. E’ una “preda” difficile da conquistare? "Ho sempre conquistato, quindi non mi riconosco nel ruolo di preda. Ma mai dire mai, potrebbe essere un’esperienza nuova". La conduttrice della Prova del cuoco, comunque, non si sente per nulla sexy. "D

Elisa Isoardi - l’annuncio su Instagram della sua nuova avventura : Chi si ferma è perduto! Lo sa bene l’inarrestabile Elisa Isoardi, che su Instagram annuncia un’importante novità. La bella conduttrice piemontese sta infatti per tuffarsi nell’ennesima avventura della sua vita, con l’entusiasmo e l’energia che la contraddistinguono e che l’hanno aiutata a conquistare pubblico e critica. Una delle armi segrete della bella showgirl è senz’altro la sua carica positiva che le ha permesso di affrontare con il ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi dopo la morte di Beppe Bigazzi : il video che commuove l'Italia : Un ricordo commosso, quello di Elisa Isoardi per Beppe Bigazzi, lo storico chef de La prova del cuoco scomparso mercoledì 9 ottobre dopo una lunga malattia. Nel corso della puntata in onda oggi, giovedì 10 ottobre, su Rai 1, la Isoardi ha voluto salutare Bigazzi, con un video d'annata che mostrava i

Elisa Isoardi ricorda Beppe Bigazzi : ?"Ha dato voce alla qualità in tv" - : Novella Toloni La conduttrice ha aperto il programma con un ricordo e il video del loro primo incontro, dedicando a Beppe Bigazzi un sentito omaggio La puntata odierna de La Prova del Cuoco si è aperta con un sentito omaggio a Beppe Bigazzi. Elisa Isoardi e la produzione hanno voluto ricordare Bigazzi, morto nei giorni scorsi, come personaggio cardine delle prime edizioni del programma culinario della Rai. La conduttrice, ...

La prova del cuoco - il dolore di Elisa Isoardi : anche per lei è troppo. Silenzio in diretta : La prova del cuoco, la puntata di giovedì 10 ottobre inizia con una grande tristezza. Ovviamente il motivo è la morte di Beppe Bigazzi, il giornalista appassionato di gastronomia e volto storico del programma venuto a mancare a causa di una grave malattia contro la quale lottava da anni. Beppe Bigazzi era un personaggio amatissimo dal pubblico e la sua scomparsa, a 86 anni, ha addolorato tutti. L’annuncio della scomparsa di Bigazzi è stato dato ...