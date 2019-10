Elena Santarelli ammette | Con Bernardo ci siamo allontanati per qualche settimana

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Francesca Galiciracconta per la prima volta la gestione del rapporto di coppia conCorradi nelle prime settimane dopo la scoperta del tumore di loro figlio Giacomo Nelle ultime settimane, soprattutto nell'ottica della promozione del suo libro i cui ricavati andranno devoluto interamente in beneficenza,è tornata a parlare della malattia di suo figlio Giacomo. Un dolore fortissimo per due genitori che all'improvviso devono affrontare qualcosa di molto più grande, come la paura di perdere un figlio. Paura e dolore possono essere nemici di una relazione, soprattutto perché ogni componente di una coppia li affronta in modo diverso. ACorradi è accaduto questo, perché dal momento in cui hanno appreso la notizia ognuno dei due ha scelto un percorso diverso dall'altro per metabolizzare una botta così forte, ...

