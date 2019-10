El Chapo | cosa si sa della battaglia di Culiacan | dalla cattura del figlio del re della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Una prova di forza nel loro fortino. Pick-up con mitragliatrici, fucili spianati, auto a ferro e fuoco e almeno 6 militari feriti. Morti almeno uno, come testimoniano le fotografie di LaPresse. Tutto per evitare ladi Ovidio Guzmán López, detto El Raton, ilventenne di Joaquin Guzman Loera, per tutti El. Avessero inserito le immagini giunte da, 750mila abitanti nello stato di Sinaloa, regno incontrastato dei narcos messicani, in una serie di Netflix dedicata al bossdroga ora rinchiuso in carcere negli Stati Uniti, in molti avrebbero parlato di “americanata”. Obrador: “La vita vale più di un criminale” – Invece per le stradecittà di fronte al GolfoCalifornia è accaduto tutto per davvero. E alla fine lo Stato si è arreso: ha liberato El Raton e i mezzi blindati dell’esercito si sono ritirati. Il ...

