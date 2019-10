El Chapo | battaglia a Culiacán tra polizia e narcos per liberare il figlio del re della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Unaa colpi di armi automatiche fra le forze dell’ordine e membri del cartellodroga. È quella che si è combattuta a, capoluogo dello Stato messicano di Sinaloa, quando una pattuglia di agenti ha individuato Ovidio Guzmán López,ventenne di Joaquin “El” Guzman, il leader narco condannato all’ergastolo, ora in carcere negli Stati Uniti. Lo riferisce la Bbc. e lo testimoniano diversi video diffusi su Twitter nei quali si vedono scene di guerriglia trae narcotrafficanti e la popolazione terrorizzata. Secondo l’emittente inglese, le operazioni sono ora concluse e ildi El– ricercato per traffico di droga – è stato rilasciato. Stando ad altre fonti, non meglio specificate, il ragazzo si trova ancora nelle maniautorità. Un autopattugliache stava svolgendo un controllo ...

