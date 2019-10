Editoria | Andrea Martella | Nuova legge subito dopo la manovra

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Lasull’verrà proposta “ladi Bilancio”. Lo ha annunciato a Venezia il sottosegretario. La“vuole avere l’obiettivo dell’ingresso di nuove norme e di un nuovo sistema con incentivi che possano dare sostegno a tutto il settore, in tutta la sua filiera, anche con l’ampliamento del sostegno indiretto. Dare parte della web tax all’- ha aggiunto- credo possa essere un segno importante, anche perché può essere destinata a favorire abbonamenti cartacei e digitali, e per una campagna di diffusione del giornali nelle scuole”.“Da almeno un decennio - ha indicato- il sistema della stampa periodica e quotidiana attraversa una crisi durissima, che ancora non mostra segni di flessione. La sfida per uscire dalla crisi si può ...

