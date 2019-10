È stato arrestato un uomo accusato di guidare l’auto che investì e uccise Daniele

Scontri Inter-Napoli - arrestato un tifoso del Napoli : “È l’uomo che ha investito Belardinelli” : C’era lui alla guida del Suv che investì Daniele Belardinelli durante gli Scontri prima di Inter-Napoli, vicino a San Siro, lo scorso 26 dicembre. E travolse volontariamente l’ultras nerazzurro. Ne è convinta la procura di Milano che ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale, Guido Salvini, l’arresto di Fabio Manduca, 39 anni, con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo era già coinvolto nell’inchiesta della ...

Scontri Inter-Napoli - arrestato il tifoso che uccise Belardinelli : la ricostruzione [DETTAGLI] : Svolta nelle indagini in relazione agli Scontri avvenuti il 26 dicembre del 2018 prima della partita Inter-Napoli ed a pochi chilometri dello stadio San Siro. E’ stato arrestato Fabio Manduca, 39 anni con la pesante accusa di omicidio volontario, si tratta del tifoso che travolse ed uccise Daniele Belardinelli. La custodia di ordinanza è stata firmata dal gip di Milano Guido Salvini. Manduca fino al momento ha deciso di avvalersi ...

Como - trans ricattava un cliente e si faceva dare denaro in cambio del suo silenzio : arrestato : L'accusa, pesante, per lei e per il marito è quella per estorsione e la condanna per entrambi, a cinque anni di carcere, è arrivata in queste ore. Al centro della vicenda "Silvana", una transessuale peruviana che occupava il parcheggio per camionisti di Inverigo, paese in provincia di Como, sulla statale Como-Bergamo, al confine con Nibionno, che insieme al compagno chiedeva soldi a un cliente. Che, però, stanco delle vessazioni, ha trovato il ...

Trastevere - via di Ponte Sisto : rapina a un market. Arrestato 52enne : Roma – A Trastevere i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno Arrestato un 52enne romano, con precedenti. L’uomo era entrato in un minimarket in via di Ponte Sisto, aveva preso una birra e ha tentato di andarsene senza pagare. Il proprietario del market, un 55enne originario del Bangladesh, ha poi tentato di fermarlo, venendo però aggredito con calci e pugni. I Carabinieri, transitando proprio in quel momento nei pressi del negozio, ...

Calci e pugni a due poliziotti - uomo arrestato a Comiso : Un uomo comisano è stato arrestato dalla Polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Ubrica ha preso a Calci e pugni due agenti

Taormina : minaccia con coltello medici e infermieri al Pronto soccorso - arrestato : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - minacciava con un coltello operatori e medici del Pronto soccorso di Taormina ma è stato arrestato. In carcere è finito un 62enne. La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 9.30 al Commissario di Pubblica Sicurezza di Taormina. Il personale del Pronto soccorso dell

Famiglia segregata in cantina in attesa dell’Apocalisse - è ancora mistero : arrestato un 58enne : In Olanda continua il giallo sulla Famiglia rimasta segregata per 9 anni nella cantina di una fattoria a Ruinerwold in attesa della fine del mondo. Un uomo di 58 anni è stato arrestato dalle forze dell'ordine e oggi comparirà in tribunale per un’udienza preliminare: indagini in corso sul tipo di legame che intercorre tra quest'ultimo e i ragazzi tra i 18 e i 25 anni d'età trovati nello scantinato e sul maggiore di questi che per primo ha ...