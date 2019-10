E' sotto tutela il giornalista che ha svelato i traffici di Bija

Fonte : agi

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Nello Scavo,di 'Avvenire' e' da oggidella Polizia. Secondo quanto apprende l'AGI, il cronista questa mattina ha ricevuto dalla Polizia di Stato di Como comunicazione del provvedimento di. Nei giorni scorsi era stato il viceministro dell'Interno, Vito Crimi, a commentare che "le minacce, neanche tanto velate, disia contro Nancy Porsia che contro Nello Scavo per l'inchiesta che sta conducendo per 'Avvenire' sono intollerabili. Invece di rispondere nel merito accusa il governo Italiano di affermare il falso e oltremodo attacca chi cerca di fare luce sulla sua visita in Italia anche se indicato come trafficante di esseri umani". Scavo, sulle pagine del quotidiano della Cei diretto da Marco Tarquinio, ha condotto un'inchiesta che hala presenza di Abd al-Rahman al-Milad, meglio conosciuto come, un trafficante di essere umani ...

Alfonso0070 : RT @paoloborrometi: La peggiore notizia possibile. Un abbraccio a @nelloscavo da oggi sotto tutela della @poliziadistato Un abbraccio da p… - sadape54 : RT @paoloborrometi: La peggiore notizia possibile. Un abbraccio a @nelloscavo da oggi sotto tutela della @poliziadistato Un abbraccio da p… - pinofinocchiaro : RT @BeppeGiulietti: -